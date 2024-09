Previsioni Meteo Imperia: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Imperia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo completamente coperto entro le ore centrali della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 22°C nel pomeriggio, mentre la sera si registreranno valori intorno ai 17°C. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di 17,1°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e l’umidità si manterrà attorno al 71%. La brezza leggera proveniente da Ovest garantirà un clima piacevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi, raggiungendo il 100% di copertura nuvolosa entro le ore 07:00. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 21,5°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà al 53%, mentre il vento continuerà a soffiare leggero da Est, con velocità che varieranno tra i 4,9 km/h e gli 8,7 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, stimata intorno al 4%. Anche se non si prevedono piogge significative, l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 62% verso le ore 17:00.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a schiarirsi leggermente, passando a nubi sparse. Le temperature scenderanno a 17,9°C alle ore 20:00 e continueranno a diminuire fino a raggiungere i 17,3°C a mezzanotte. La ventilazione rimarrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 11 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Imperia indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo che potrebbe alternarsi tra nuvole e schiarite. Martedì e mercoledì si prevede un clima simile, con possibilità di qualche schiarita, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze della riviera ligure.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Imperia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +17.1° perc. +16.7° Assenti 5.4 O max 6.7 Ponente 71 % 1014 hPa 3 cielo sereno +16.9° perc. +16.5° Assenti 7.4 ONO max 6.5 Maestrale 71 % 1012 hPa 6 nubi sparse +17.3° perc. +16.9° Assenti 7.6 NNO max 6.6 Maestrale 69 % 1012 hPa 9 cielo coperto +20.3° perc. +19.9° Assenti 5.6 E max 6.9 Levante 58 % 1012 hPa 12 cielo coperto +21.5° perc. +21.1° Assenti 8.7 E max 12.5 Levante 53 % 1011 hPa 15 cielo coperto +21.8° perc. +21.4° prob. 4 % 4.9 NNE max 11.3 Grecale 52 % 1010 hPa 18 cielo coperto +19.1° perc. +18.6° prob. 4 % 7.2 NNO max 8.3 Maestrale 62 % 1011 hPa 21 nubi sparse +17.7° perc. +17° Assenti 11.1 NNO max 11.3 Maestrale 54 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 19:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.