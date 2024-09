Previsioni Meteo Imperia: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Imperia indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. I venti saranno prevalentemente deboli, con una direzione variabile, e l’umidità si presenterà su livelli moderati.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,8°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e i venti soffieranno da Ovest a una velocità di circa 14,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 68%, garantendo una notte fresca e piacevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle prime ore del giorno, quando si registreranno temperature in aumento, raggiungendo i 20,8°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa inizierà a farsi più presente, passando da poche nuvole a nubi sparse. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una velocità media di circa 10 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 19,6°C alle 15:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori intorno al 6%. I venti si manterranno leggeri, con una direzione prevalentemente da Sud-Ovest.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo non subirà significative variazioni, mantenendo il cielo coperto fino a tarda notte. Le temperature si aggireranno sui 17,6°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’83%. I venti continueranno a soffiare da Ovest, con una leggera intensità.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Imperia indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in lieve aumento. Giovedì e Venerdì potrebbero riservare giornate più soleggiate, rendendo il clima più gradevole per attività all’aperto. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Imperia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +17.8° perc. +17.4° prob. 13 % 14.2 O max 18.9 Ponente 68 % 1011 hPa 3 cielo sereno +17.1° perc. +16.7° prob. 1 % 6.5 NNO max 8 Maestrale 70 % 1012 hPa 6 cielo sereno +17.1° perc. +16.8° prob. 1 % 11.4 NNE max 14.4 Grecale 74 % 1013 hPa 9 poche nuvole +20.3° perc. +20.1° Assenti 10.4 E max 13.5 Levante 65 % 1014 hPa 12 nubi sparse +20.8° perc. +20.6° prob. 2 % 6.4 ESE max 8.6 Scirocco 66 % 1014 hPa 15 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° prob. 6 % 6.4 SSO max 8.5 Libeccio 72 % 1013 hPa 18 cielo coperto +17.8° perc. +17.8° prob. 4 % 8.6 OSO max 14.1 Libeccio 83 % 1013 hPa 21 nubi sparse +17.7° perc. +17.7° Assenti 11.2 OSO max 16.1 Libeccio 83 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 19:14

