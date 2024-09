Previsioni Meteo Imperia: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Imperia di Venerdì 13 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di pioggia leggera durante la notte, che si attenueranno progressivamente, lasciando spazio a un miglioramento significativo nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 20,6°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa varierà, passando da nubi dense a cieli sereni, offrendo così un’ottima opportunità per attività all’aperto.

Durante la notte, Imperia sperimenterà pioggia leggera con una temperatura che si aggirerà intorno ai 16,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 90%, e il vento soffierà da Nord-Nord Ovest con una velocità di circa 14,2 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno arrivare a 0,19 mm. L’umidità si manterrà attorno al 62%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Alle 06:00, il cielo sarà coperto, ma già dalle 07:00 si passerà a nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 20,6°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, e il vento continuerà a soffiare da Sud-Ovest, mantenendo una velocità moderata. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che scenderanno sotto il 10%.

Nel pomeriggio, Imperia godrà di cieli sereni e temperature stabili attorno ai 20,6°C. Le condizioni meteo saranno ideali per attività all’aperto, con una copertura nuvolosa praticamente assente. Il vento si attenuerà ulteriormente, rendendo l’atmosfera piacevole e fresca. La pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo i 1011 hPa, contribuendo a stabilizzare il bel tempo.

La sera porterà cieli sereni e temperature che scenderanno gradualmente fino a 16,4°C. Le condizioni rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità si manterrà attorno al 49%, garantendo un clima confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Imperia nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con cieli sereni e temperature gradevoli. Sabato e Domenica si preannunciano giorni ideali per godere delle bellezze della città e del suo entroterra, con condizioni meteo favorevoli che continueranno a caratterizzare il fine settimana.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Imperia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.3° perc. +14.8° 0.5 mm 10.2 NNO max 12.7 Maestrale 70 % 1005 hPa 4 pioggia leggera +14.8° perc. +14.2° 0.35 mm 3.2 SO max 12.5 Libeccio 69 % 1006 hPa 7 nubi sparse +16.3° perc. +15.5° prob. 13 % 5.4 ONO max 6 Maestrale 58 % 1007 hPa 10 nubi sparse +19.7° perc. +18.8° prob. 9 % 2 SSO max 15.8 Libeccio 42 % 1009 hPa 13 cielo sereno +20.6° perc. +19.8° prob. 4 % 14 SO max 18.2 Libeccio 45 % 1010 hPa 16 cielo sereno +20.4° perc. +19.7° prob. 8 % 9.2 SO max 13.3 Libeccio 46 % 1011 hPa 19 cielo sereno +17.2° perc. +16.3° Assenti 8 NO max 10.3 Maestrale 52 % 1014 hPa 22 cielo sereno +16.5° perc. +15.5° Assenti 12.5 NNO max 13.2 Maestrale 49 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.