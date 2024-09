Previsioni Meteo Incisa in Val d’Arno: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a Incisa in Val d’Arno si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un graduale miglioramento delle condizioni meteo rispetto alle ore notturne. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,7°C e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. Con il passare delle ore, si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, portando a condizioni più favorevoli durante il giorno.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che varieranno da 16,4°C a 19,9°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12 km/h, proveniente da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 41 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 63%, garantendo un clima fresco ma gradevole. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con valori che non supereranno il 18%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di circa 19,9°C, con una sensazione di temperatura percepita di 19,3°C. Il vento si farà sentire, mantenendosi attorno ai 24 km/h, ma senza particolari raffiche. L’umidità si ridurrà, portandosi al 52%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 13,4°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con poche nuvole e un’umidità che aumenterà fino a raggiungere il 90%. La velocità del vento si attenuerà, con valori che scenderanno a 3,5 km/h, creando un’atmosfera tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Incisa in Val d’Arno indicano una giornata di Sabato 28 Settembre all’insegna del bel tempo, con un netto miglioramento rispetto alle condizioni della notte. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra i 13°C e i 20°C. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima opportunità per godere di un clima piacevole e sereno.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Incisa in Val d’Arno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.8° perc. +17.7° prob. 2 % 9.2 SO max 30.7 Libeccio 80 % 1010 hPa 4 nubi sparse +15.8° perc. +15.8° Assenti 10.3 O max 37.9 Ponente 88 % 1011 hPa 7 cielo coperto +16.4° perc. +15.9° prob. 4 % 12.1 O max 39.4 Ponente 69 % 1012 hPa 10 nubi sparse +19.6° perc. +19° prob. 14 % 25.8 O max 40.1 Ponente 55 % 1012 hPa 13 cielo sereno +19.6° perc. +19° Assenti 24.1 O max 36.7 Ponente 52 % 1012 hPa 16 cielo sereno +17.3° perc. +16.9° Assenti 13.8 O max 26.1 Ponente 69 % 1013 hPa 19 nubi sparse +14.2° perc. +13.9° Assenti 1.3 O max 4 Ponente 86 % 1016 hPa 22 poche nuvole +13.4° perc. +13.1° Assenti 4.1 NE max 4.2 Grecale 89 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:55

