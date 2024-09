Previsioni Meteo Isernia: il bollettino per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il tempo sarà caratterizzato da poche nuvole e una temperatura di circa +12,9°C, con una copertura nuvolosa del 24%. Durante la mattina, il cielo si manterrà sereno, raggiungendo +21,9°C entro le 11:00. Nel pomeriggio, la temperatura salirà a +22,3°C, con una leggera brezza e umidità al 66%. Sabato, la notte sarà serena con +13,6°C e assenza di pioggia. La mattina vedrà temperature fino a +22,7°C. Domenica, invece, il cielo sarà coperto con temperature di +14,9°C e piogge leggere previste nel pomeriggio, con accumuli di 0,61 mm.

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il tempo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa +12,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 24%, mentre la velocità del vento si attesterà intorno ai 3 km/h proveniente da Nord. La probabilità di precipitazioni sarà del 53%, ma non si registreranno eventi piovosi. Con l’avanzare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi attorno ai +12,5°C fino alle 03:00, quando il cielo rimarrà sereno.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che saliranno fino a +21,9°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 9%, e la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,4 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 53%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno la temperatura a un massimo di +22,3°C alle 12:00. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, oscillando tra il 29% e il 35%. La velocità del vento varierà tra 8,9 km/h e 11,1 km/h, mantenendo una leggera brezza. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 66% nel tardo pomeriggio.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà nuovamente, tornando a essere sereno. Le temperature scenderanno fino a +14,3°C alle 21:00, con una copertura nuvolosa ridotta al 5%. La velocità del vento si manterrà attorno agli 8,9 km/h, creando un’atmosfera tranquilla e fresca per chi desidera trascorrere la serata all’aperto.

Sabato 21 Settembre

La notte di Sabato 21 Settembre si presenterà con un cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai +13,6°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, solo 4%, e la velocità del vento si attesterà sui 8,5 km/h. La probabilità di pioggia sarà assente, garantendo una notte tranquilla e fresca.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a +22,7°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 4%, e la velocità del vento si ridurrà a 5,6 km/h, mantenendo condizioni di calma. L’umidità si attesterà attorno al 52%, rendendo l’aria piacevole e fresca.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno la temperatura a un massimo di +23,5°C alle 13:00. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, intorno all’8%. La velocità del vento varierà tra 4 km/h e 6,2 km/h, mantenendo una leggera brezza. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 75% nel tardo pomeriggio.

Nella sera, il cielo continuerà a essere prevalentemente nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a +15,4°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà del 67%, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 6,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

Domenica 22 Settembre

La notte di Domenica 22 Settembre si presenterà con nubi sparse e temperature di circa +14,9°C. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno all’80%, e la velocità del vento si attesterà sui 5,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità sarà elevata, raggiungendo il 92%.

Durante la mattina, il cielo diventerà coperto, con temperature che saliranno fino a +21,8°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 6,4 km/h. La probabilità di pioggia sarà assente fino a questo momento.

Nel pomeriggio, si registreranno piogge leggere a partire dalle 11:00, con temperature che si manterranno attorno ai 22,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la velocità del vento varierà tra 6,5 km/h e 8,3 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, con accumuli che raggiungeranno i 0,61 mm nel pomeriggio.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a +15,2°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà ancora alta, e la velocità del vento si attesterà sui 0,8 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno all’89%.

In conclusione, il fine settimana si presenterà con un Venerdì e Sabato prevalentemente sereni e freschi, ideali per attività all’aperto. Tuttavia, Domenica porterà un cambiamento significativo con l’arrivo di piogge leggere, rendendo consigliabile prepararsi per condizioni più umide.

