Previsioni Meteo Isola di Capo Rizzuto: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Isola di Capo Rizzuto indicano un Sabato 14 Settembre caratterizzato da un inizio di giornata prevalentemente sereno, con un progressivo aumento della nuvolosità e la possibilità di piogge leggere nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i +18°C e i +21°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 34,5 km/h. La probabilità di precipitazioni aumenterà nel corso della giornata, specialmente nelle ore centrali.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo si manterrà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +21°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 6%, e il vento soffierà da Ovest-Sud Ovest a una velocità di 34,5 km/h, creando una sensazione di freschezza. L’umidità si aggirerà intorno al 57%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1010 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi con poche nuvole, e le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i +20°C. Tuttavia, già dalle 08:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 40%. Le temperature percepite si manterranno intorno ai 20°C, mentre il vento si attenuerà, passando a una velocità di circa 8 km/h. La probabilità di pioggia sarà presente, con accumuli che potranno variare da 0.17 mm a 0.36 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 54%, e il vento continuerà a soffiare da Sud-Est a una velocità di circa 3,5 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0.21 mm. L’umidità si manterrà alta, intorno al 56%, contribuendo a una sensazione di umidità.

Con l’arrivo della sera, il meteo prevede un miglioramento temporaneo, con schiarite che si alterneranno a momenti di pioggia leggera. Le temperature scenderanno a +19°C, e il vento si intensificherà, raggiungendo i 20 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà presente, con accumuli che potranno arrivare fino a 0.15 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Isola di Capo Rizzuto nel weekend evidenziano un Sabato 14 Settembre variabile, con un inizio sereno e un progressivo aumento della nuvolosità e delle precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate, rendendo la situazione più favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Isola di Capo Rizzuto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21° perc. +20.7° prob. 3 % 34.5 OSO max 45 Libeccio 57 % 1010 hPa 3 cielo sereno +20.6° perc. +20.4° prob. 14 % 28 O max 34.2 Ponente 63 % 1009 hPa 6 cielo sereno +20.9° perc. +20.6° prob. 22 % 15.2 ONO max 16.2 Maestrale 60 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +20.8° perc. +20.4° 0.36 mm 10.4 N max 12.6 Tramontana 59 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +21.2° perc. +20.9° 0.34 mm 3.9 NE max 10.1 Grecale 57 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +21.3° perc. +21° 0.45 mm 4.3 SSE max 13.8 Scirocco 56 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +19.6° perc. +19.2° 0.17 mm 9.2 N max 12.7 Tramontana 63 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +18.7° perc. +18.3° 0.11 mm 19.4 N max 21.6 Tramontana 65 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 18:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.