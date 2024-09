Previsioni Meteo Isola di Capo Rizzuto: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Isola di Capo Rizzuto di Sabato 28 Settembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno temperature comprese tra +23,8°C e +23,1°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Ovest. Con il passare delle ore, la mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 28,1°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da un cielo prevalentemente sereno e una leggera copertura nuvolosa.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 27,9°C, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo parzialmente nuvoloso. La sera si presenterà con un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 23,2°C. La velocità del vento varierà durante la giornata, raggiungendo punte di 31,5 km/h nel pomeriggio, mentre l’umidità si manterrà su valori relativamente alti, specialmente nella sera, con picchi del 94%.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 5% e temperature che si attesteranno intorno ai 23,8°C. La brezza leggera proveniente da Nord-Ovest garantirà un clima piacevole. Nella mattina, la situazione rimarrà stabile con nubi sparse e temperature in aumento, che toccheranno i 25,5°C.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che raggiungeranno il picco di 28,8°C. La brezza tesa da Ovest contribuirà a mantenere un clima fresco e ventilato. Con l’arrivo della sera, le nubi aumenteranno, portando a un cielo coperto e temperature in calo. La notte successiva si prevede nuovamente serena, ma con una maggiore umidità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Isola di Capo Rizzuto indicano un Sabato caratterizzato da temperature miti e condizioni di cielo variabili. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole potranno approfittare della giornata di Sabato, mentre è consigliabile prepararsi per un cambiamento delle condizioni meteo nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Isola di Capo Rizzuto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.8° perc. +23.8° Assenti 9.2 NNO max 11.4 Maestrale 60 % 1011 hPa 3 cielo sereno +23.1° perc. +23.1° Assenti 8.5 NO max 9.6 Maestrale 61 % 1011 hPa 6 nubi sparse +23.7° perc. +23.7° Assenti 7.6 NO max 9.1 Maestrale 58 % 1011 hPa 9 poche nuvole +26.1° perc. +26.1° Assenti 2.9 SSE max 8.6 Scirocco 55 % 1012 hPa 12 cielo sereno +28.1° perc. +28.9° Assenti 10 SSO max 21.9 Libeccio 53 % 1010 hPa 15 cielo sereno +27.9° perc. +28.8° Assenti 21.5 O max 31.5 Ponente 55 % 1010 hPa 18 nubi sparse +24.7° perc. +25° Assenti 23.8 O max 29.9 Ponente 70 % 1012 hPa 21 cielo coperto +23.4° perc. +23.6° Assenti 19.7 O max 22.2 Ponente 67 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 18:34

