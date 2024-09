Previsioni Meteo La Spezia: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a La Spezia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si protrarranno per gran parte della giornata. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 18,2°C e i 21,4°C. I venti, prevalentemente provenienti da Sud e Sud Est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 36,5 km/h nelle ore serali. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 90%.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e piogge leggere. La temperatura si attesterà intorno ai 18,2°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non mancheranno momenti di pioviggine.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge leggere, con una temperatura che si alzerà fino a 20,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e i venti si faranno più sostenuti, con velocità che raggiungeranno i 18,6 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’88%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Il pomeriggio non porterà miglioramenti significativi, con piogge che continueranno a cadere, mantenendo la temperatura sui 20,8°C. I venti si intensificheranno ulteriormente, con raffiche che potranno superare i 26 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, e l’umidità si attesterà attorno al 90%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con piogge leggere e una temperatura che si manterrà sui 21,4°C. I venti, ora più forti, potranno raggiungere i 36,5 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto frizzante. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si manterrà elevata, attorno al 89%.

In conclusione, le previsioni meteo per La Spezia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione potrebbe migliorare solo nel fine settimana, con un possibile ritorno di condizioni più stabili e soleggiate.

Prec. Vento (km/h)

