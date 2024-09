Previsioni Meteo La Spezia: tutti i dettagli per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a La Spezia indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, si registreranno piogge leggere e moderate, con temperature che si manterranno attorno ai 21,7°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100%, e il vento soffierà da Sud-Ovest con intensità fresca. Con l’arrivo della mattina, le piogge tenderanno a diminuire, lasciando spazio a schiarite e a temperature che si attesteranno intorno ai 22°C.

Nel dettaglio, la notte inizierà con piogge leggere, con una temperatura percepita di circa 22,2°C e una velocità del vento che si aggirerà attorno ai 23,4 km/h. Man mano che si passerà alle prime ore del giorno, le piogge diventeranno più intense, con valori di precipitazione che raggiungeranno i 1,69 mm. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma già dalle prime ore del mattino, le condizioni inizieranno a migliorare.

Durante la mattina, le piogge si attenueranno e si passerà a condizioni di cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,4°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Le previsioni del tempo indicano che la probabilità di pioggia scenderà drasticamente, rendendo il clima più piacevole e favorevole per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 19,9°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud-Ovest, mantenendo una certa vivacità, ma senza apportare ulteriori precipitazioni. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 36%, consentendo ampie schiarite.

La sera porterà con sé un cielo ancora parzialmente nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. Le condizioni rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. La pressione atmosferica si manterrà su valori normali, intorno ai 1011 hPa, e l’umidità si attesterà attorno all’82%.

In conclusione, le previsioni meteo per La Spezia indicano un miglioramento significativo nel corso della giornata, con un passaggio da condizioni piovose a un clima più sereno e temperato. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Questo trend positivo potrebbe favorire attività all’aperto e momenti di svago per i residenti e i turisti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a La Spezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.7° perc. +22.2° 0.66 mm 23.4 SSO max 43.8 Libeccio 88 % 1008 hPa 3 pioggia moderata +21.5° perc. +22.1° 1.68 mm 26.5 SSO max 43.5 Libeccio 92 % 1007 hPa 6 pioggia leggera +21.3° perc. +21.9° 0.98 mm 24.9 SO max 45.6 Libeccio 91 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +22.1° perc. +22.5° 0.72 mm 23.3 OSO max 44.6 Libeccio 81 % 1009 hPa 12 poche nuvole +22.6° perc. +22.7° prob. 55 % 12.5 SO max 28 Libeccio 67 % 1009 hPa 15 nubi sparse +21.6° perc. +21.7° Assenti 14 SO max 31.1 Libeccio 71 % 1009 hPa 18 nubi sparse +19.5° perc. +19.7° Assenti 12.5 SSO max 23.8 Libeccio 82 % 1010 hPa 21 nubi sparse +19° perc. +19.2° prob. 7 % 17.9 SO max 28.8 Libeccio 84 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 19:03

