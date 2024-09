Previsioni Meteo Lainate: il bollettino per domani mercoledì 4 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 4 Settembre a Lainate si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo mutevoli. Le prime ore della mattina saranno contraddistinte da piogge leggere con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 90%. Le temperature oscilleranno tra i +20°C e i +22°C, con una percezione leggermente superiore a causa dell’umidità presente nell’aria.

Durante la mattina, la situazione meteorologica tenderà a migliorare, con la comparsa di nubi sparse e una diminuzione della probabilità di pioggia. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +27°C verso le ore centrali del giorno.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature massime toccheranno i +30°C, ma la percezione sarà leggermente inferiore grazie alla brezza leggera che soffierà da sud.

In serata, tuttavia, è previsto un peggioramento delle condizioni meteo con il ritorno delle piogge moderate e un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai +21°C, con una sensazione di fresco accentuata dalla pioggia e dai venti provenienti da est.

In conclusione, per i prossimi giorni a Lainate si prevede un’alternanza di giornate con cielo sereno e piogge sparse. Le temperature rimarranno piuttosto stabili, con massime che si manterranno intorno ai +30°C durante il giorno e minime intorno ai +20°C durante la notte. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni meteorologiche e munirsi di un ombrello per affrontare eventuali precipitazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.4° perc. +22.6° 0.31 mm 3.1 NNE max 6.4 Grecale 74 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +20.8° perc. +21° 0.43 mm 4.3 NE max 7.3 Grecale 81 % 1015 hPa 6 pioggia leggera +21.1° perc. +21.3° 0.15 mm 3.6 NE max 7.6 Grecale 79 % 1015 hPa 9 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° prob. 22 % 3.9 ESE max 5.6 Scirocco 53 % 1015 hPa 12 poche nuvole +30° perc. +29.8° prob. 38 % 6.5 SSE max 7 Scirocco 41 % 1013 hPa 15 nubi sparse +30.1° perc. +29.6° prob. 46 % 6.6 S max 8 Ostro 38 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +26.5° perc. +26.5° 0.21 mm 3.6 N max 7.5 Tramontana 51 % 1011 hPa 21 pioggia moderata +21.7° perc. +22.1° 1.08 mm 7.3 E max 16.8 Levante 81 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:51

