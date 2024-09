Previsioni Meteo Lainate: il bollettino per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa +17,7°C e umidità al 66%. Durante la mattinata, si assisterà a un aumento della temperatura fino a +20°C e una diminuzione della copertura nuvolosa al 57%. Nel pomeriggio, la temperatura raggiungerà un massimo di +24,2°C, con una probabilità di precipitazioni molto bassa. Sabato, il cielo rimarrà coperto e la temperatura oscillerà tra +17,5°C e +23,2°C. Domenica, si prevede un cielo nuvoloso con temperature tra +15,9°C e +23,3°C, mantenendo un’umidità elevata.

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 66%. La temperatura si attesterà attorno ai +17,7°C, con una percezione di +17,3°C. La velocità del vento sarà di 4,7 km/h proveniente da Nord-Nord Est, mentre l’umidità si manterrà al 66%. Con il passare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto. Alle 01:00, la temperatura scenderà leggermente a +17,5°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% e un’umidità del 68%.

Proseguendo nella notte, alle 02:00, la temperatura continuerà a diminuire, arrivando a +17,2°C. La situazione rimarrà invariata con cielo coperto e umidità al 69%. Alle 03:00, la temperatura scenderà ulteriormente a +17,1°C, mantenendo una copertura nuvolosa del 99%. La velocità del vento sarà di 4,9 km/h.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo presenterà ancora nubi sparse con una temperatura di +16,2°C. La copertura nuvolosa sarà dell’84% e l’umidità al 70%. Alle 08:00, la temperatura salirà a +19,6°C, con una copertura nuvolosa che scenderà al 48%. La mattinata si concluderà con una temperatura di +20°C alle 09:00, mentre la copertura nuvolosa sarà del 57%.

Nel pomeriggio, alle 13:00, si registrerà una temperatura massima di +24,2°C con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 19%. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, solo dell’1%. Alle 15:00, la temperatura scenderà leggermente a +23,5°C, con una copertura nuvolosa del 56%.

La sera di Venerdì si presenterà con un cielo coperto. Alle 18:00, la temperatura sarà di +20,1°C e l’umidità al 59%. La temperatura continuerà a scendere fino a +18,6°C alle 22:00, con una copertura nuvolosa del 100% e una probabilità di precipitazioni del 19%.

Sabato 21 Settembre

La notte di Sabato 21 Settembre inizierà con un cielo coperto e una temperatura di +17,5°C alle 00:00. La copertura nuvolosa sarà del 97%, con un’umidità del 72%. Alle 01:00, il cielo si schiarirà leggermente con nubi sparse e una temperatura di +17°C. La copertura nuvolosa scenderà al 46%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo presenterà ancora nubi sparse con una temperatura di +16,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 50% e l’umidità al 73%. Alle 09:00, la temperatura salirà a +20,6°C, con una copertura nuvolosa del 28%. La mattinata si concluderà con una temperatura di +22,2°C alle 11:00, mentre la copertura nuvolosa sarà del 50%.

Nel pomeriggio, alle 13:00, la temperatura si attesterà a +23,2°C con una copertura nuvolosa dell’84%. La probabilità di precipitazioni sarà del 14%. Alle 15:00, la temperatura scenderà leggermente a +23°C, con una copertura nuvolosa del 78%.

La sera di Sabato si presenterà con un cielo coperto. Alle 18:00, la temperatura sarà di +19,6°C e l’umidità al 62%. La temperatura continuerà a scendere fino a +17,4°C alle 23:00, con una copertura nuvolosa del 88%.

Domenica 22 Settembre

La notte di Domenica 22 Settembre inizierà con un cielo coperto e una temperatura di +17,1°C alle 00:00. La copertura nuvolosa sarà dell’89%, con un’umidità del 72%. Alle 01:00, la temperatura scenderà a +16,8°C, mantenendo una copertura nuvolosa del 99%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo presenterà nubi sparse con una temperatura di +15,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 42% e l’umidità al 76%. Alle 09:00, la temperatura salirà a +20,4°C, con una copertura nuvolosa del 22%. La mattinata si concluderà con una temperatura di +22,3°C alle 11:00, mentre la copertura nuvolosa sarà del 29%.

Nel pomeriggio, alle 13:00, la temperatura si attesterà a +23,3°C con una copertura nuvolosa del 69%. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, solo dell’1%. Alle 15:00, la temperatura rimarrà stabile a +22,9°C, con una copertura nuvolosa dell’88%.

La sera di Domenica si presenterà con un cielo coperto. Alle 18:00, la temperatura sarà di +20,1°C e l’umidità al 62%. La temperatura continuerà a scendere fino a +18,7°C alle 23:00, con una copertura nuvolosa del 95%.

In conclusione, il fine settimana si preannuncia caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto e temperature che varieranno tra i +17°C e i +24°C. Sebbene non si prevedano precipitazioni significative, l’umidità rimarrà piuttosto alta, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteo, specialmente durante le ore serali.

