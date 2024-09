Previsioni Meteo Lamezia Terme: tutti i dettagli per domani mercoledì 4 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 4 Settembre a Lamezia Terme, si prevede una giornata caratterizzata da piogge leggere e nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai valori estivi, con una minima di +21,4°C e una massima di +31,4°C. La velocità del vento sarà generalmente moderata, con raffiche leggere provenienti prevalentemente da est e sud-ovest. L’umidità relativa dell’aria si attesterà intorno al 70%, con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle 00:00, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa intorno al 6%. Le precipitazioni proseguiranno fino alle prime ore del mattino, con un aumento della copertura nuvolosa intorno al 35% alle 01:00 e al 24% alle 02:00. Le condizioni miglioreranno gradualmente, con poche nuvole alle 06:00 e nubi sparse alle 07:00 e 08:00.

Durante il pomeriggio, a partire dalle 12:00, sono attese nuovamente piogge leggere con una copertura nuvolosa del 43%. Le precipitazioni continueranno fino al tardo pomeriggio, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 50-60%. Le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare verso sera, con cielo sereno previsto alle 19:00 e 20:00.

In conclusione, per Mercoledì 4 Settembre a Lamezia Terme, si consiglia di prestare attenzione alle piogge leggere durante la giornata e di essere preparati a variazioni nelle condizioni meteorologiche. Le temperature rimarranno gradevoli, ma è consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione del meteo nelle prossime ore. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 4 Settembre a Lamezia Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.6° perc. +21.5° 0.25 mm 7.4 ENE max 8.1 Grecale 67 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +21.4° perc. +21.4° 0.13 mm 5.9 ENE max 6.8 Grecale 70 % 1015 hPa 6 poche nuvole +24.8° perc. +24.9° prob. 28 % 4.6 E max 5.8 Levante 61 % 1016 hPa 9 nubi sparse +30.3° perc. +30.3° prob. 28 % 5.4 SO max 4.5 Libeccio 42 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +31.1° perc. +31.3° 0.19 mm 9.6 OSO max 11.5 Libeccio 42 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +29.6° perc. +30.1° 0.2 mm 6.4 OSO max 8.9 Libeccio 47 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +23.4° perc. +23.7° 0.21 mm 4.6 ENE max 4.6 Grecale 74 % 1014 hPa 21 nubi sparse +23.1° perc. +23.4° prob. 6 % 6.2 NE max 6.9 Grecale 75 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 19:16

