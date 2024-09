Previsioni Meteo Lamezia Terme: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Lamezia Terme indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di schiarita. Durante la notte, la pioggia sarà presente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,8°C, mentre il vento soffierà da Ovest-Nord-Ovest a una velocità di circa 26,7 km/h.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente, con piogge leggere che continueranno a cadere. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 18°C, con una umidità che si aggirerà intorno al 79%. Il vento rimarrà fresco, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, si registreranno ancora piogge leggere, ma con un possibile miglioramento verso le ore centrali. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 19,8°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a momenti di sole tra le nuvole. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15,5°C. Le piogge riprenderanno, ma con intensità minore rispetto al mattino. La copertura nuvolosa sarà ancora presente, ma si prevede una diminuzione della probabilità di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lamezia Terme mostrano un miglioramento graduale. Domenica si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione delle piogge, mentre lunedì potrebbe portare cieli sereni e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Lamezia Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.2° perc. +18° 0.28 mm 26.9 O max 46.4 Ponente 74 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +17.2° perc. +17.2° 0.77 mm 19.6 ONO max 36.1 Maestrale 84 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +17° perc. +17° 0.43 mm 12.6 ONO max 22.1 Maestrale 84 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +18.3° perc. +18.2° 0.64 mm 11.3 ONO max 21 Maestrale 80 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +18.6° perc. +18.5° 0.59 mm 11.9 ONO max 21.3 Maestrale 77 % 1013 hPa 15 nubi sparse +19.8° perc. +19.4° prob. 59 % 13.3 ONO max 24 Maestrale 63 % 1012 hPa 18 nubi sparse +16.1° perc. +15.8° prob. 52 % 8.2 NO max 12.4 Maestrale 77 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +15.1° perc. +14.8° 0.15 mm 8 N max 11.6 Tramontana 84 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 19:00

