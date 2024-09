Previsioni Meteo Lamezia Terme: tutti i dettagli per il weekend 27 – 29 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 2% e temperature attorno ai 19,2°C. La mattina porterà un aumento termico fino a 24,2°C, con umidità al 57% e vento a 7,5 km/h. Nel pomeriggio, il sole splenderà con temperature che toccheranno i 28,2°C e umidità al 51%. Sabato, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature intorno ai 20,1°C. La sera, la copertura nuvolosa aumenterà, ma senza precipitazioni significative. Domenica, il cielo sarà coperto con temperature di 17,8°C e umidità alta al 82%, ma senza piogge previste.

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari al 2%. Le temperature si manterranno attorno ai 19,2°C, con una temperatura percepita di 18,7°C. La velocità del vento sarà di circa 4,9 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 8,2 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 61%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa. Questo clima favorevole continuerà fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 24,2°C alle 07:00. La temperatura percepita si avvicinerà ai 24,2°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 7,5 km/h da Ovest. L’umidità scenderà al 57%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1015 hPa.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere, con temperature che toccheranno i 28,2°C alle 11:00 e si stabilizzeranno attorno ai 26,2°C alle 15:00. La velocità del vento sarà di circa 12,7 km/h e l’umidità si attesterà intorno al 51%. La pressione atmosferica rimarrà costante a 1014 hPa. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà un’ottima occasione per attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 20,1°C alle 23:00. La velocità del vento si ridurrà a 5,2 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 70%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1014 hPa. Sarà una serata piacevole, ideale per una passeggiata o per trascorrere del tempo all’aperto.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 13%. Le temperature si attesteranno attorno ai 20,1°C, con una temperatura percepita di 20°C. La velocità del vento sarà di 5,6 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 9,4 km/h. L’umidità si manterrà al 69%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, presentandosi sereno con una copertura nuvolosa che scenderà al 5%. Le temperature saliranno fino a 27,2°C alle 09:00 e continueranno a crescere fino a 27,7°C alle 10:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 50%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1014 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che toccheranno i 27,1°C alle 12:00 e scenderanno a 24,5°C alle 15:00. La velocità del vento sarà di circa 14,7 km/h e l’umidità aumenterà fino al 74%. Si prevede una leggera probabilità di pioggia, ma non ci si aspetta nulla di significativo.

Nella sera, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a 18,6°C alle 21:00 e continueranno a scendere fino a 18,1°C alle 23:00. La velocità del vento sarà di 12,7 km/h e l’umidità si attesterà attorno all’85%. Non si prevedono precipitazioni significative.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si attesteranno attorno ai 17,8°C, con una temperatura percepita di 17,8°C. La velocità del vento sarà di 13,6 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 23,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino a 20,1°C alle 07:00. La velocità del vento si attesterà attorno ai 13,8 km/h e l’umidità scenderà al 63%. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con temperature che toccheranno i 22°C alle 09:00 e si stabilizzeranno attorno ai 21,4°C alle 14:00. La velocità del vento sarà di circa 14,9 km/h e l’umidità si attesterà attorno al 53%. Non ci si aspetta pioggia.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno fino a 15,2°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 6,7 km/h e l’umidità aumenterà fino all’84%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, il fine settimana si prospetta prevalentemente sereno con temperature gradevoli, rendendo l’occasione perfetta per godere di attività all’aperto. Nonostante qualche nuvola prevista per Sabato pomeriggio, non ci si aspetta pioggia significativa. Domenica offrirà un clima fresco e sereno, ideale per una passeggiata o un pranzo all’aperto.

