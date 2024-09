Previsioni Meteo L’Aquila: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a L’Aquila si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene al mattino, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con massime che raggiungeranno i 20,2°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, specialmente nelle ore serali.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo sereno e poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 9,5°C. La ventilazione sarà leggera, proveniente da Ovest, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 74%.

Durante la mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 19,1°C alle 10:00. Il cielo rimarrà per lo più sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 19%. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con venti che soffieranno a una velocità di circa 6,6 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 58% di copertura. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,1°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore 16:00. La ventilazione rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteorologica continuerà a evolversi, con un incremento della copertura nuvolosa fino all’82%. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 12,3°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori intorno all’86%.

In conclusione, le previsioni meteo per L’Aquila nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni variabili, con possibilità di nuvolosità e temperature che si manterranno su valori freschi. Domani si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbero verificarsi delle piogge. Sarà quindi opportuno monitorare gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a L’Aquila

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +9.9° perc. +9.9° Assenti 1.8 ONO max 3.7 Maestrale 74 % 1020 hPa 3 cielo sereno +9.6° perc. +9.6° Assenti 2 ONO max 3.5 Maestrale 74 % 1019 hPa 6 cielo sereno +11.3° perc. +10.4° Assenti 2.2 OSO max 3.7 Libeccio 72 % 1019 hPa 9 poche nuvole +17.9° perc. +17.2° Assenti 5.8 OSO max 7.3 Libeccio 54 % 1017 hPa 12 nubi sparse +20.2° perc. +19.5° Assenti 9.5 O max 16.1 Ponente 48 % 1015 hPa 15 nubi sparse +19.1° perc. +18.4° Assenti 7.8 O max 10.2 Ponente 54 % 1015 hPa 18 nubi sparse +13.4° perc. +13° Assenti 6 OSO max 5.5 Libeccio 81 % 1015 hPa 21 nubi sparse +12.6° perc. +12.1° Assenti 6.1 OSO max 6 Libeccio 85 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:43

