Previsioni Meteo Latina: il bollettino per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Latina per Martedì 17 Settembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano un abbassamento delle temperature, con valori che si attesteranno intorno ai 17°C nel pomeriggio. La presenza di nuvolosità sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% nelle ore centrali della giornata. Inoltre, si registreranno venti leggeri provenienti principalmente da nord-est.

Nella notte, le temperature si manterranno attorno ai 16°C, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo sereno. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, ma non si prevederanno eventi significativi. La mattina si aprirà con un cielo coperto e temperature in aumento, che raggiungeranno i 19°C. Le piogge inizieranno a manifestarsi intorno alle 10:00, con piogge leggere che accompagneranno il resto della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, e le temperature percepite si aggireranno tra i 18°C e i 21°C.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a cadere, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0.5mm. Le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi attorno ai 17°C. I venti, che soffieranno a una velocità di circa 14 km/h, contribuiranno a mantenere un clima fresco e umido. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C, con un cielo ancora coperto e una probabilità di pioggia che si ridurrà progressivamente.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Latina indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Già da Mercoledì, ci si aspetta un parziale ritorno del sole, con temperature che tenderanno a risalire. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Latina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.4° perc. +16.2° prob. 73 % 8.2 ENE max 8.1 Grecale 79 % 1010 hPa 3 nubi sparse +16° perc. +15.7° prob. 16 % 9.9 ENE max 10.4 Grecale 78 % 1009 hPa 6 nubi sparse +17.3° perc. +16.9° prob. 21 % 7.5 NE max 8.8 Grecale 71 % 1010 hPa 9 cielo coperto +21.3° perc. +20.8° prob. 44 % 1.1 SO max 6.7 Libeccio 52 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +18.5° perc. +18.3° 0.5 mm 9.1 ONO max 10.3 Maestrale 71 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +18.4° perc. +18.3° 0.49 mm 14.6 N max 18.6 Tramontana 75 % 1010 hPa 18 cielo coperto +17.6° perc. +17.6° prob. 87 % 9.1 NE max 13 Grecale 80 % 1011 hPa 21 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° prob. 43 % 7.1 NNE max 7.7 Grecale 79 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.