Previsioni Meteo Latina: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

Le condizioni meteo di Latina per Mercoledì 18 Settembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con piogge leggere che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 16,4°C della notte e i 23,8°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 13,5 km/h. L’umidità si attesterà su livelli elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza atmosferica.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si aggirerà intorno ai 16,4°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100%, e l’umidità si manterrà attorno al 77%. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 6 km/h, con una probabilità di precipitazioni che rimarrà bassa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto e le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 20,9°C entro le 09:00. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, ma l’umidità si ridurrà leggermente, attestandosi attorno al 54%. Il vento si manterrà debole, con una velocità che varierà tra i 3,9 km/h e i 6,9 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano l’arrivo di piogge leggere, con temperature che toccheranno il picco di 23,8°C intorno alle 12:00. Le precipitazioni inizieranno a manifestarsi a partire dalle 13:00, con una leggera intensificazione nel corso delle ore successive. La velocità del vento si attesterà tra i 10 km/h e i 13,5 km/h, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo valori superiori all’80%.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 17,3°C. Le piogge continueranno a cadere, con una probabilità di precipitazioni che si manterrà alta. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di freschezza. Il vento, pur mantenendosi debole, potrà raggiungere velocità di circa 7,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Latina indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature in aumento e una diminuzione della probabilità di pioggia. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Latina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.4° perc. +16.1° prob. 9 % 6.1 NE max 5.7 Grecale 77 % 1013 hPa 3 cielo coperto +16.4° perc. +16° prob. 9 % 6.5 NE max 6.1 Grecale 75 % 1013 hPa 6 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° prob. 28 % 5.9 NE max 5.7 Grecale 72 % 1013 hPa 9 cielo coperto +20.9° perc. +20.6° prob. 28 % 4.2 E max 6 Levante 57 % 1014 hPa 12 cielo coperto +23.8° perc. +23.6° prob. 43 % 10.2 S max 12.7 Ostro 52 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +22.9° perc. +22.8° 0.24 mm 10.1 SSE max 10.5 Scirocco 58 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +18.6° perc. +18.6° 0.37 mm 3.8 ENE max 4.2 Grecale 80 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +17.8° perc. +17.8° 0.33 mm 5.9 E max 6.7 Levante 82 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:07

