Previsioni Meteo Lavello: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

Le previsioni meteo per Lavello di Lunedì 30 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12°C. La mattina porterà un cielo sereno e temperature in aumento, che raggiungeranno i 21°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con temperature che si manterranno sui 20°C. La sera vedrà un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni previste.

Durante la notte, il meteo sarà caratterizzato da un cielo sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 2%. Le temperature si manterranno sui 12°C, con una temperatura percepita leggermente più bassa a causa della brezza leggera proveniente da Ovest. La velocità del vento sarà di circa 10,3 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 16,7 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, attorno all’1%, e la brezza vivace proveniente da Nord-Ovest porterà una sensazione di freschezza, con venti che raggiungeranno i 19 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 36%, rendendo l’aria piuttosto secca e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, ma rimarranno comunque piacevoli, con valori intorno ai 20°C. Il cielo si manterrà sereno, con una copertura nuvolosa che aumenterà leggermente, ma senza alcuna previsione di pioggia. La brezza continuerà a soffiare da Nord-Ovest, con una velocità di circa 17 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 42%.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse con una percentuale di copertura che arriverà fino al 45%. Le temperature scenderanno fino a circa 13°C, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 65%, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lavello indicano una giornata di Lunedì 30 Settembre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e senza piogge. Nei giorni successivi, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma le condizioni generali rimarranno stabili, con cieli sereni e poche nuvole. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno sicuramente soddisfazione in questo inizio di settimana.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Lavello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.2° perc. +11.4° Assenti 10.3 O max 16.7 Ponente 70 % 1023 hPa 3 poche nuvole +12.2° perc. +11.4° Assenti 8.7 OSO max 12.5 Libeccio 74 % 1022 hPa 6 nubi sparse +13.6° perc. +12.8° Assenti 11.7 ONO max 25.9 Maestrale 69 % 1022 hPa 9 cielo sereno +18.2° perc. +17.2° Assenti 20.1 NNO max 25.7 Maestrale 43 % 1022 hPa 12 cielo sereno +21° perc. +20.1° Assenti 17 NNO max 20 Maestrale 33 % 1020 hPa 15 cielo sereno +20.4° perc. +19.5° Assenti 19.9 NNO max 21.4 Maestrale 36 % 1019 hPa 18 cielo sereno +15.2° perc. +14.3° Assenti 10.4 NO max 18.8 Maestrale 58 % 1020 hPa 21 nubi sparse +13.9° perc. +13° Assenti 7.8 O max 13.2 Ponente 65 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:35

