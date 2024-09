Previsioni Meteo Lavello: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Lavello indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un cielo limpido.

Nella mattina, il termometro salirà rapidamente, raggiungendo i 27°C entro le ore centrali della giornata. La brezza continuerà a soffiare con intensità moderata, rendendo l’aria piacevole. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, intorno al 30%, favorendo una sensazione di benessere.

Durante il pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 28,6°C, mantenendo un cielo sereno e senza precipitazioni. I venti, provenienti principalmente da nord-nord ovest, si presenteranno con intensità leggera, contribuendo a un clima estivo ma non afoso.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 20°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lavello evidenziano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori estivi. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto e momenti di svago.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Lavello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.3° perc. +18.1° Assenti 9.9 O max 16.5 Ponente 71 % 1010 hPa 3 cielo sereno +17.3° perc. +17° Assenti 8.5 OSO max 10.9 Libeccio 74 % 1009 hPa 6 cielo sereno +19.7° perc. +19.4° Assenti 8.6 O max 17 Ponente 61 % 1010 hPa 9 cielo sereno +24.8° perc. +24.3° Assenti 14 NNO max 15.9 Maestrale 39 % 1010 hPa 12 cielo sereno +28° perc. +27° Assenti 14.1 NNO max 15.7 Maestrale 27 % 1009 hPa 15 cielo sereno +28.2° perc. +27.1° Assenti 14.1 N max 17.1 Tramontana 26 % 1008 hPa 18 cielo sereno +21.6° perc. +21.3° Assenti 4.5 ESE max 6.7 Scirocco 56 % 1009 hPa 21 cielo sereno +20.3° perc. +19.9° Assenti 7.1 SSO max 7.4 Libeccio 57 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 19:08

