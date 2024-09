Previsioni Meteo Lavello: tutti i dettagli per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Lavello per Lunedì 23 Settembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una significativa copertura nuvolosa durante gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17,9°C della notte e i 25,7°C nel corso della mattina. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 3,1 km/h e i 12,4 km/h, provenienti principalmente da direzioni meridionali e orientali.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 17,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 65%, e l’umidità si manterrà attorno al 74%. Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a presentarsi nuvoloso, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 25,7°C entro le 12:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 10%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature inizieranno a scendere, passando dai 25,3°C delle 13:00 ai 21,3°C delle 18:00. Anche in questo intervallo, non si prevedono precipitazioni significative, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 65%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19,1°C alle 21:00. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa del 92%. I venti si manterranno leggeri, con velocità che non supereranno i 7,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Lavello indicano un Lunedì 23 Settembre caratterizzato da un clima mite e nuvoloso, senza significative precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Lavello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.9° perc. +17.7° Assenti 3.1 SO max 3.5 Libeccio 74 % 1016 hPa 3 nubi sparse +17.6° perc. +17.3° prob. 5 % 3.4 SSO max 3.6 Libeccio 72 % 1015 hPa 6 nubi sparse +18.6° perc. +18.2° prob. 9 % 3.1 S max 3.7 Ostro 67 % 1015 hPa 9 nubi sparse +22.8° perc. +22.5° Assenti 7.5 ESE max 9.6 Scirocco 52 % 1015 hPa 12 cielo coperto +25.7° perc. +25.4° prob. 7 % 9 ENE max 10.7 Grecale 42 % 1013 hPa 15 cielo coperto +22.8° perc. +22.6° prob. 39 % 10.9 E max 18.1 Levante 56 % 1012 hPa 18 cielo coperto +21.3° perc. +21.2° prob. 31 % 5.6 SSE max 11.2 Scirocco 65 % 1012 hPa 21 cielo coperto +19.1° perc. +18.9° prob. 5 % 6.7 SSO max 7.9 Libeccio 73 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.