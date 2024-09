Previsioni Meteo Lavello: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lavello di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nubi e temperature moderate. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,5°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse e temperature che saliranno fino a 20,2°C. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo temperature simili. La sera si presenterà nuovamente con un cielo coperto e temperature in calo, che si stabilizzeranno attorno ai 14,3°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura di 14,7°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 100% intorno alle 04:00, con temperature che scenderanno leggermente. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 22%.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature in aumento, che toccheranno i 20,2°C alle 11:00. La velocità del vento varierà tra i 16 km/h e i 25 km/h, mantenendo una brezza vivace. L’umidità si attesterà attorno al 33%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si manterranno tra i 18,6°C e i 19,5°C. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 26 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, attorno al 3%.

La sera, dalle 18:00 in poi, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno fino a 14,3°C. La velocità del vento diminuirà, portando a condizioni più tranquille, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 62%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lavello nei prossimi giorni mostrano una tendenza a mantenere condizioni nuvolose, con temperature che varieranno tra i 14°C e i 20°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo rimarrà prevalentemente coperto. Domani, ci si aspetta un leggero miglioramento, mentre dopodomani le condizioni meteo potrebbero stabilizzarsi ulteriormente, con un possibile ritorno di schiarite.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Lavello

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.7° perc. +13.8° prob. 22 % 17 NO max 28.2 Maestrale 61 % 1010 hPa 3 cielo coperto +14.6° perc. +13.6° prob. 24 % 16.3 NO max 32.9 Maestrale 59 % 1011 hPa 6 cielo coperto +14.6° perc. +13.6° prob. 18 % 16.3 NO max 28.5 Maestrale 58 % 1011 hPa 9 nubi sparse +18.6° perc. +17.6° prob. 16 % 17.3 NO max 20.5 Maestrale 40 % 1012 hPa 12 nubi sparse +19.6° perc. +18.5° prob. 16 % 25.3 NNO max 26 Maestrale 36 % 1012 hPa 15 nubi sparse +19.5° perc. +18.4° prob. 3 % 21.8 NNO max 23.4 Maestrale 35 % 1012 hPa 18 nubi sparse +15.4° perc. +14.5° prob. 2 % 10.2 N max 20.7 Tramontana 57 % 1014 hPa 21 cielo coperto +15.1° perc. +14.2° prob. 31 % 7.2 OSO max 14.5 Libeccio 59 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 19:03

