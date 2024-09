Previsioni Meteo Lecce: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Lunedì 23 Settembre a Lecce si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e possibilità di piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con massime intorno ai 25°C. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 26,4 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza atmosferica.

Durante la notte, Lecce avrà cielo coperto con una temperatura che si aggirerà intorno ai 20,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con una percentuale che raggiungerà il 86%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Sud, con intensità di 2,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1016 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 25°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà, ma rimarrà comunque significativa, con valori attorno all’81%. La ventilazione aumenterà, raggiungendo i 10 km/h, e l’umidità scenderà gradualmente fino al 50%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche cambieranno nuovamente, con un aumento della nuvolosità e l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai 24°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 99%. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,1 mm. La probabilità di pioggia aumenterà, arrivando fino al 27%.

La sera porterà con sé un cielo completamente coperto e piogge leggere, con temperature che scenderanno a 21,6°C. La ventilazione sarà sostenuta, con raffiche che potranno toccare i 27,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 74%, e la probabilità di pioggia sarà alta, fino al 75%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lecce indicano un proseguimento di condizioni variabili, con un’alternanza di schiarite e annuvolamenti. Martedì e mercoledì si prevede un lieve miglioramento, con temperature che potrebbero salire ulteriormente, mentre giovedì potrebbe tornare la pioggia. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di bel tempo nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° Assenti 2.1 S max 2.7 Ostro 70 % 1016 hPa 3 nubi sparse +20.7° perc. +20.6° prob. 2 % 4.2 E max 4.5 Levante 69 % 1015 hPa 6 nubi sparse +21.2° perc. +21.2° prob. 7 % 6 ESE max 7.5 Scirocco 67 % 1015 hPa 9 nubi sparse +24° perc. +23.8° prob. 3 % 9.9 SE max 10 Scirocco 53 % 1015 hPa 12 nubi sparse +25.2° perc. +25.2° prob. 4 % 12.5 SE max 14.3 Scirocco 51 % 1014 hPa 15 cielo coperto +24.5° perc. +24.4° prob. 7 % 18.1 SSE max 19.2 Scirocco 56 % 1013 hPa 18 cielo coperto +22.6° perc. +22.6° prob. 27 % 14.2 SSE max 20.2 Scirocco 66 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +22° perc. +22.1° 0.13 mm 15.4 SSE max 26.4 Scirocco 71 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 18:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.