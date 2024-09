Previsioni Meteo Lecce: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 28 Settembre a Lecce si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 22°C, con una leggera brezza proveniente da sud. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a cieli prevalentemente coperti. Tuttavia, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 29°C nel pomeriggio. La ventilazione si presenterà moderata, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. La giornata si concluderà con cieli parzialmente nuvolosi e temperature che scenderanno nuovamente, mantenendosi sopra i 20°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, Lecce godrà di un cielo sereno, con una temperatura di 22,8°C e una leggera brezza da sud. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, intorno all’1%, e l’umidità sarà alta, attorno all’86%. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 22°C fino alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si inizierà a notare un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% intorno alle 07:00. Le temperature saliranno rapidamente, toccando i 25°C alle 07:00 e i 27,5°C alle 09:00. La ventilazione si manterrà leggera, con velocità intorno ai 12 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità inizierà a scendere, stabilizzandosi attorno al 52% entro le 10:00.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo tornerà a essere sereno, con temperature che raggiungeranno il picco di 29,4°C. La brezza si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 20 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno all’1% fino alle 14:00, per poi aumentare leggermente con l’arrivo di nubi sparse. L’umidità si manterrà attorno al 43%, rendendo l’aria piuttosto piacevole.

La sera porterà un graduale abbassamento delle temperature, che scenderanno a 25°C intorno alle 18:00. La copertura nuvolosa rimarrà presente, con nubi sparse che si manterranno fino a tarda notte. La ventilazione continuerà a essere sostenuta, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C nelle ore notturne, con un’umidità che si attesterà intorno al 62%.

In conclusione, le previsioni meteo per Lecce indicano una giornata prevalentemente serena, con un aumento della nuvolosità nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature si manterranno gradevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con un possibile ritorno di condizioni più instabili. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.6° perc. +23.2° Assenti 14.7 SSE max 22.8 Scirocco 87 % 1011 hPa 4 poche nuvole +22.2° perc. +22.7° Assenti 12 S max 17.5 Ostro 86 % 1011 hPa 7 cielo coperto +25° perc. +25.2° Assenti 11.9 S max 15.1 Ostro 67 % 1012 hPa 10 nubi sparse +28.5° perc. +29° Assenti 13.9 SSO max 16 Libeccio 49 % 1011 hPa 13 cielo sereno +29.4° perc. +29.3° Assenti 16.2 SO max 19.3 Libeccio 43 % 1010 hPa 16 nubi sparse +27° perc. +27.7° Assenti 19.9 SO max 30.4 Libeccio 55 % 1010 hPa 19 nubi sparse +25.5° perc. +25.8° Assenti 21 O max 36.8 Ponente 64 % 1012 hPa 22 nubi sparse +23.1° perc. +23.1° Assenti 15.9 NNO max 26.5 Maestrale 62 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 18:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.