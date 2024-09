Previsioni Meteo Lecce: il bollettino per domani venerdì 6 settembre

MeteoWeb

Venerdì 6 Settembre a Lecce si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, temperature gradevoli e venti provenienti da Sud – Sud Est con raffiche fino a 29,7 km/h. L’umidità si attesterà intorno all’80% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Durante la mattina, il cielo si manterrà sereno con un aumento delle temperature che raggiungeranno il picco massimo intorno alle ore centrali, con valori che potrebbero superare i +30°C. I venti tenderanno a diminuire d’intensità provenendo da diverse direzioni, mantenendo comunque una brezza leggera. L’umidità si abbasserà leggermente attestandosi intorno al 50% con una pressione atmosferica stabile a 1012hPa.

Nel pomeriggio, è previsto un aumento della copertura nuvolosa con nubi sparse e temperature in lieve calo rispetto alla mattina. I venti continueranno a soffiare con intensità moderata da Nord – Nord Est, mantenendo l’umidità attorno al 50%. Le precipitazioni sono assenti e la pressione atmosferica si manterrà costante a 1012hPa.

La sera a Lecce sarà caratterizzata da cielo coperto con un’alta percentuale di nuvole, temperature più fresche e venti provenienti da Nord – Nord Est con una brezza leggera. L’umidità aumenterà leggermente fino al 70% con una pressione atmosferica stabile a 1014hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 6 Settembre a Lecce indicano una giornata con variazioni climatiche significative, passando da condizioni di serenità a una maggiore copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate durante la mattina, per poi diminuire leggermente nel pomeriggio e sera. I venti saranno prevalentemente moderati, con un’umidità che oscillerà tra il 50% e il 70%. La pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1012-1014hPa.

Tutti i dati meteo di Venerdì 6 Settembre a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +26.3° perc. +26.3° prob. 42 % 18.7 SSE max 29.7 Scirocco 80 % 1010 hPa 3 cielo sereno +25.7° perc. +26.6° prob. 54 % 15.7 SSE max 26.7 Scirocco 85 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +27.7° perc. +29.7° 0.13 mm 12.9 SSO max 15.8 Libeccio 67 % 1011 hPa 9 cielo sereno +31° perc. +32.5° prob. 41 % 5.5 OSO max 8.6 Libeccio 49 % 1012 hPa 12 cielo sereno +31.5° perc. +33.1° prob. 37 % 12.3 NNO max 14.8 Maestrale 48 % 1012 hPa 15 nubi sparse +30.4° perc. +32.4° prob. 5 % 14.8 NNE max 11.5 Grecale 54 % 1012 hPa 18 nubi sparse +28.2° perc. +30.3° prob. 5 % 8.8 NE max 12.6 Grecale 65 % 1013 hPa 21 cielo coperto +27.5° perc. +29.6° Assenti 8.6 NNE max 11.1 Grecale 68 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 19:06

