Previsioni Meteo Lecce: il bollettino per il weekend 20 – 22 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 75% e temperature attorno ai 20,8°C. Il vento soffierà da Sud-Sud Est a 12,3 km/h. Durante la mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge fino a mezzogiorno e temperature che varieranno tra 20,9°C e 25,2°C. Nel pomeriggio, l’intensità della pioggia aumenterà, raggiungendo un accumulo di 1,98 mm. Sabato, cielo sereno e temperature intorno ai 20,6°C favoriranno attività all’aperto. Domenica, invece, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e temperature più fresche.

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 75%. La temperatura si attesterà attorno ai 20,8°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 12,3 km/h proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 16,3 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di 0,38 mm di pioggia. L’umidità si manterrà alta, intorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Proseguendo nella mattina, la situazione meteorologica non migliorerà significativamente, con pioggia leggera prevista fino alle ore 12:00. Le temperature varieranno da 20,9°C a 25,2°C, con una percezione termica simile. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, ma rimarrà comunque sopra il 50%. La velocità del vento si manterrà tra 11,4 km/h e 15,3 km/h, con direzione Est-Sud Est. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che raggiungeranno i 0,41 mm alle ore 13:00.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento dell’intensità della pioggia, che diventerà moderata intorno alle 15:00, con un accumulo di 1,98 mm. La temperatura scenderà a 23,1°C, mentre l’umidità aumenterà fino all’87%. La copertura nuvolosa raggiungerà il 85%, e il vento si farà più leggero, con velocità di circa 6,6 km/h.

Infine, nella sera, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio a cielo sereno. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 21°C, con una diminuzione dell’umidità al 71%. La velocità del vento sarà di circa 11,4 km/h, e non si prevedono ulteriori precipitazioni.

Sabato 21 Settembre

La notte di Sabato 21 Settembre si presenterà con cielo sereno e una temperatura di circa 20,6°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 2%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà di 15 km/h, proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 21 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 74%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a 23,9°C entro le ore 12:00. La copertura nuvolosa continuerà a essere assente, e non ci saranno precipitazioni. La velocità del vento varierà tra 20,3 km/h e 23,1 km/h, mantenendo una direzione costante da Nord. L’umidità si attesterà attorno al 57%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 24°C alle ore 13:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa praticamente assente. La velocità del vento si manterrà sui 21,5 km/h, con direzione sempre da Nord. L’umidità si stabilizzerà attorno al 57%, rendendo l’atmosfera piacevole.

La sera porterà un leggero calo delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà sotto il 10%. La velocità del vento si ridurrà a 14,2 km/h, e non si prevedono precipitazioni.

Domenica 22 Settembre

La notte di Domenica 22 Settembre inizierà con nubi sparse, con una temperatura di circa 20,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 40%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà di 13,6 km/h, proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 19,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, passando a cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93%. Le temperature si manterranno intorno ai 23,3°C. La velocità del vento sarà di circa 14,1 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità aumenterà fino al 60%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo coperto e temperature che si attesteranno attorno ai 24,1°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento si ridurrà a 12,1 km/h, mantenendo una direzione da Nord-Nord Est.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno a 20,9°C. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà di circa 3,9 km/h, rendendo l’atmosfera tranquilla.

In conclusione, il fine settimana a Lecce si presenterà con condizioni meteo variabili. Venerdì inizierà con pioggia leggera, mentre Sabato offrirà cieli sereni e temperature gradevoli. Domenica, invece, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con temperature più fresche. Gli amanti del sole potranno approfittare di Sabato per attività all’aperto, mentre Domenica sarà più adatta per momenti di relax al coperto.

