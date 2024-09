Previsioni Meteo Lecce: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Lunedì 16 Settembre a Lecce si presenteranno con un clima prevalentemente nuvoloso, caratterizzato da una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19°C e i 23°C, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. I venti soffieranno da Nord-Ovest, con intensità variabile, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con nubi sparse e una copertura nuvolosa che si aggirerà attorno al 69%. La velocità del vento sarà di circa 22,2 km/h, creando una brezza tesa. L’umidità si manterrà alta, intorno al 62%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1012 hPa.

Durante la mattina, il clima rimarrà simile, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 23°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 36% e il 58%, e i venti continueranno a soffiare da Nord-Ovest con velocità comprese tra 22 km/h e 27 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 45%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, raggiungendo un massimo di circa 22°C alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà, arrivando fino al 78%. I venti si faranno più vivaci, con intensità che varierà tra 24 km/h e 25 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 50%, mentre non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. Il cielo sarà coperto al 100%, e i venti si attenueranno, scendendo a circa 11 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, mantenendosi intorno al 61%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lecce nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della copertura nuvolosa. Non si prevedono precipitazioni significative, ma è consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti. La settimana si prospetta quindi con un clima gradevole, ideale per attività all’aperto, ma con la necessità di un abbigliamento adeguato per le serate più fresche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.2° perc. +18.8° prob. 5 % 22.2 NO max 35.7 Maestrale 62 % 1012 hPa 3 nubi sparse +18.9° perc. +18.6° Assenti 24 NNO max 37.7 Maestrale 65 % 1011 hPa 6 nubi sparse +19.8° perc. +19.4° Assenti 24.7 NNO max 33.3 Maestrale 61 % 1011 hPa 9 nubi sparse +22.4° perc. +22° prob. 2 % 22.3 NO max 29 Maestrale 49 % 1011 hPa 12 nubi sparse +22.5° perc. +22° Assenti 26.8 NNO max 28.1 Maestrale 47 % 1011 hPa 15 nubi sparse +21.4° perc. +20.9° Assenti 24 NNO max 24 Maestrale 50 % 1011 hPa 18 nubi sparse +19.5° perc. +19° Assenti 16.5 N max 22.3 Tramontana 59 % 1011 hPa 21 cielo coperto +19.2° perc. +18.8° Assenti 11 N max 15.2 Tramontana 61 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 18:49

