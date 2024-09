Previsioni Meteo Lecco: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a Lecco si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, che si trasformeranno nel corso delle ore in un aumento della copertura nuvolosa. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 18,5°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel pomeriggio e in serata, si assisterà a un abbassamento delle temperature e a un incremento della nuvolosità, che porterà a un cielo coperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, con un cielo che si presenterà inizialmente con nubi sparse. La copertura nuvolosa sarà del 56%, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 13,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si manterrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 12,1°C alle 07:00 e i 16,1°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con valori inferiori al 2%. Il vento si presenterà debole, con velocità che varieranno tra i 5,4 km/h e i 7 km/h. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 58%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un cambiamento significativo delle condizioni meteo. Il cielo passerà da nubi sparse a cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’86% entro le 16:00. Le temperature inizieranno a calare, scendendo fino a 14,4°C alle 17:00. Anche la velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno raggiungere i 12,9 km/h.

La sera si presenterà con un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 10°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno all’81%, e il vento si farà più intenso, con velocità che potranno superare i 12 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 68%, senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lecco nei prossimi giorni indicano un graduale abbassamento delle temperature e un aumento della nuvolosità. Sabato e Domenica potrebbero portare ulteriori variazioni, con possibilità di piogge. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per avere un quadro più chiaro delle condizioni meteo future.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Lecco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +8.8° perc. +7.4° prob. 3 % 8.7 NNE max 11.9 Grecale 70 % 1009 hPa 4 cielo sereno +8.2° perc. +7° prob. 6 % 7.9 NNE max 10.5 Grecale 71 % 1009 hPa 7 cielo sereno +12.1° perc. +10.9° prob. 4 % 5.9 N max 10.9 Tramontana 58 % 1009 hPa 10 cielo sereno +17.2° perc. +16.1° prob. 6 % 1.8 NO max 14.9 Maestrale 40 % 1009 hPa 13 nubi sparse +18.2° perc. +17.2° prob. 6 % 3.9 NNE max 15.7 Grecale 39 % 1010 hPa 16 cielo coperto +16° perc. +15.1° prob. 6 % 4.2 N max 12.9 Tramontana 57 % 1012 hPa 19 nubi sparse +10.9° perc. +9.8° prob. 7 % 11.2 N max 18.2 Tramontana 68 % 1016 hPa 22 nubi sparse +9.8° perc. +8.1° prob. 8 % 12.2 N max 21.8 Tramontana 68 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:32

