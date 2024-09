Previsioni Meteo Lecco: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Lecco indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con una predominanza di nuvole e piogge leggere. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,5°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 99%, e ci sarà una probabilità di precipitazioni del 75%. Con il passare delle ore, la situazione meteo inizierà a migliorare leggermente, ma le nubi rimarranno comunque presenti.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che varieranno tra i 14°C e i 16,3°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, ma rimarrà comunque sopra il 60%. Le condizioni di vento saranno moderate, con velocità che si aggireranno intorno ai 4-5 km/h, provenienti principalmente da direzioni settentrionali. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fascia oraria, ma la probabilità di pioggia rimarrà bassa.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento dell’intensità delle piogge, con piogge leggere che si verificheranno a partire dalle 12:00 fino alle 17:00. Le temperature raggiungeranno un picco di 19,1°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 16,3°C nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli di pioggia che potranno arrivare a 0,29 mm.

In sera, il cielo rimarrà coperto e si continueranno a registrare piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La probabilità di pioggia sarà ancora presente, ma con valori in diminuzione. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Lecco nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori moderati. È consigliabile prepararsi a un clima variabile e portare con sé un ombrello se si prevede di uscire.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Lecco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.5° perc. +14.3° prob. 75 % 5.8 NNE max 5.5 Grecale 87 % 1013 hPa 3 nubi sparse +13.4° perc. +13.1° prob. 2 % 5.5 NNE max 5.2 Grecale 86 % 1013 hPa 6 nubi sparse +14° perc. +13.6° Assenti 4.4 NNE max 4.6 Grecale 82 % 1014 hPa 9 nubi sparse +16.2° perc. +15.9° Assenti 1 SSE max 2.6 Scirocco 80 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +18.6° perc. +18.4° 0.25 mm 3.1 SO max 3.6 Libeccio 72 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +18.8° perc. +18.6° 0.14 mm 3.1 S max 4 Ostro 74 % 1013 hPa 18 cielo coperto +15.4° perc. +15.3° prob. 59 % 2.8 ENE max 3.9 Grecale 87 % 1014 hPa 21 cielo coperto +15.2° perc. +15.1° prob. 28 % 2.8 ENE max 4.5 Grecale 88 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 19:08

