Previsioni Meteo Lecco: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Lecco indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una minima di circa 10,2°C durante la notte e una massima che raggiungerà i 19,2°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà costante, con percentuali che si attesteranno attorno al 100% per gran parte della giornata. Anche il vento si farà sentire, con velocità che varieranno tra 10,1 km/h e 15,4 km/h, proveniente principalmente da nord. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra il 35% e il 67%.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 10,6°C. La brezza vivace porterà una sensazione di freschezza, con una temperatura percepita di circa 9,3°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno all’8%, e non si registreranno piogge.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 12,6°C alle 07:00 e i 17,6°C intorno alle 11:00. Anche in questo frangente, la brezza sarà presente, mantenendo una velocità di circa 14 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque alta.

Nel pomeriggio, si prevede un lieve aumento delle temperature, che toccheranno il picco di 19,2°C alle 13:00. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà tra il 96% e il 98%. La brezza continuerà a soffiare, ma con intensità leggermente inferiore rispetto alla mattina. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni significative.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, raggiungendo i 10,2°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà, portandosi fino al 67%. Anche in questo frangente, il vento sarà presente, ma con velocità più contenute.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lecco nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono cambiamenti significativi, quindi è consigliabile prepararsi a una settimana all’insegna di un clima fresco e nuvoloso.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Lecco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +10.6° perc. +9.3° prob. 8 % 14.6 N max 26.6 Tramontana 63 % 1016 hPa 3 cielo coperto +10.2° perc. +9° prob. 8 % 14.8 N max 26.7 Tramontana 65 % 1016 hPa 6 cielo coperto +11.1° perc. +9.9° prob. 8 % 15.3 N max 29.1 Tramontana 63 % 1015 hPa 9 cielo coperto +16.6° perc. +15.5° prob. 8 % 14.2 N max 24.9 Tramontana 45 % 1014 hPa 12 cielo coperto +18.9° perc. +17.7° prob. 5 % 12.2 N max 17.6 Tramontana 35 % 1014 hPa 15 cielo coperto +18.5° perc. +17.4° prob. 5 % 10.3 N max 14.9 Tramontana 40 % 1014 hPa 18 cielo coperto +12.8° perc. +11.7° prob. 2 % 10.6 N max 15.7 Tramontana 61 % 1017 hPa 21 cielo coperto +10.8° perc. +9.6° Assenti 11.2 N max 16.1 Tramontana 64 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.