Previsioni Meteo Legnano: il bollettino per domani domenica 8 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 8 Settembre a Legnano indicano condizioni meteorologiche variabili durante la giornata. La mattina si prevede pioggia leggera che potrebbe intensificarsi nel corso della mattinata, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. Nel pomeriggio la pioggia moderata sarà ancora presente, con temperature che potrebbero scendere leggermente, arrivando a 18-19°C. La sera e la notte saranno caratterizzate da cielo coperto e possibili precipitazioni leggere, con temperature stabili intorno ai 18°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che varierà dal 88% al 100%, le temperature si manterranno intorno ai 21°C con una leggera brezza proveniente dal Nord – Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni significative.

La mattina sarà caratterizzata da cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 21°C con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni. Si prevede la presenza di pioggia leggera con intensità variabile.

Nel pomeriggio la situazione meteorologica non cambierà molto, con cielo coperto e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 18-19°C. Le precipitazioni saranno moderate, con pioggia debole o pioviggine.

Infine, la sera e la notte vedranno ancora un cielo coperto con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 18°C con una brezza leggera proveniente da diverse direzioni. Possibili pioviggini leggere potrebbero verificarsi nel corso della serata.

In base alle previsioni meteo attuali, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del tempo e di munirsi di un ombrello nel caso in cui si prevedano precipitazioni. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo nei prossimi giorni a Legnano.

Tutti i dati meteo di Domenica 8 Settembre a Legnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.7° perc. +21.8° Assenti 4.8 NNO max 6.7 Maestrale 70 % 1015 hPa 3 cielo coperto +21.4° perc. +21.4° Assenti 3.5 NNO max 5.5 Maestrale 70 % 1013 hPa 6 cielo coperto +21° perc. +21.1° prob. 4 % 3.7 NNE max 8.2 Grecale 73 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +20.6° perc. +20.9° 0.13 mm 1.7 E max 7.4 Levante 81 % 1014 hPa 12 pioggia moderata +19.2° perc. +19.7° 1.72 mm 9.2 E max 15.5 Levante 96 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +18.8° perc. +19.2° 0.89 mm 5 ENE max 14.3 Grecale 96 % 1012 hPa 18 cielo coperto +18.6° perc. +19° prob. 80 % 3.1 NNE max 4.7 Grecale 96 % 1011 hPa 21 cielo coperto +18.4° perc. +18.9° prob. 51 % 3.8 ENE max 5.3 Grecale 96 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.