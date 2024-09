Previsioni Meteo Legnano: il bollettino per domani lunedì 2 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 2 Settembre a Legnano mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino, si prevedono nubi sparse con una leggera pioggia che potrebbe persistere fino alle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno intorno ai 22-23°C durante la notte e al mattino, con una leggera sensazione di fresco percepita.

Nel corso della mattinata, il cielo si libererà dalle nubi, lasciando spazio a schiarite e a un graduale aumento delle temperature. Verso mezzogiorno, il termometro potrà superare i 30°C, con un picco previsto intorno ai 31-32°C nelle ore centrali del pomeriggio. La percezione di caldo sarà accentuata dall’umidità che si manterrà intorno al 35-40%.

Nel pomeriggio e in serata, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 30°C. Il vento soffierà con intensità variabile, mantenendosi generalmente moderato con raffiche leggere. Le condizioni di vento e pressione atmosferica rimarranno stabili per l’intera giornata.

In conclusione, Lunedì 2 Settembre a Legnano si prospetta come una giornata calda e soleggiata, ideale per godersi le ultime giornate estive. Le temperature si manterranno elevate, con un clima piacevole e condizioni meteo favorevoli per svolgere attività all’aperto. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che potrebbero rimanere sopra la media stagionale.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.2° perc. +22.1° prob. 3 % 5.7 NNO max 9.1 Maestrale 63 % 1013 hPa 3 nubi sparse +21.2° perc. +21.1° Assenti 5.5 N max 8.1 Tramontana 64 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +21.1° perc. +21.1° 0.25 mm 2.3 NNO max 4.9 Maestrale 69 % 1013 hPa 9 nubi sparse +27.2° perc. +27.5° prob. 40 % 4.6 ESE max 6.8 Scirocco 47 % 1013 hPa 12 poche nuvole +30.9° perc. +30.3° prob. 20 % 7 S max 6.4 Ostro 37 % 1012 hPa 15 cielo sereno +31.4° perc. +30.5° prob. 13 % 7.5 SSO max 7.4 Libeccio 33 % 1010 hPa 18 cielo sereno +27.2° perc. +27.3° prob. 17 % 5.4 SO max 6.6 Libeccio 46 % 1012 hPa 21 cielo sereno +24° perc. +23.9° prob. 49 % 3.6 ONO max 13.1 Maestrale 55 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:55

