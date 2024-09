Previsioni Meteo Legnano: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Legnano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, permettendo una buona visibilità e temperature che scenderanno fino a +12,3°C. Con l’arrivo della mattina, ci sarà un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco nel pomeriggio, quando il cielo sarà completamente coperto.

Nel dettaglio, durante la notte le temperature si attesteranno intorno ai +12°C, con una leggera brezza proveniente da nord. La mattina inizierà con nubi sparse e temperature che saliranno fino a +19°C entro le ore centrali della giornata. Tuttavia, già dalle prime ore, si noterà un incremento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto entro le ore 13:00.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con il cielo che si presenterà nuovamente coperto. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando tra il 33% e il 55% nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 9,4 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà coperto, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lunedì 16 Settembre a Legnano evidenziano una giornata nuvolosa, con temperature gradevoli ma in calo verso la sera. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno di cieli sereni e temperature più elevate. Gli amanti del sole potrebbero trovare soddisfazione nelle previsioni meteo per i prossimi giorni, che promettono un clima più stabile e soleggiato.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13.2° perc. +11.9° Assenti 8.7 NNE max 16.3 Grecale 51 % 1015 hPa 3 poche nuvole +12° perc. +10.6° Assenti 7.8 NNE max 13.8 Grecale 51 % 1015 hPa 6 nubi sparse +11.9° perc. +10.5° Assenti 6 N max 9.9 Tramontana 49 % 1015 hPa 9 cielo coperto +17.4° perc. +16.2° Assenti 1.7 NE max 3.4 Grecale 37 % 1015 hPa 12 nubi sparse +21° perc. +20° Assenti 3.7 SSE max 5 Scirocco 35 % 1013 hPa 15 nubi sparse +21.1° perc. +20.2° Assenti 5.7 SO max 5.1 Libeccio 34 % 1011 hPa 18 nubi sparse +17° perc. +16.2° Assenti 2.4 O max 7.6 Ponente 53 % 1012 hPa 21 cielo coperto +15.5° perc. +14.6° Assenti 4.6 N max 8.7 Tramontana 57 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:28

