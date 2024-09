Previsioni Meteo Legnano: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Mercoledì 25 Settembre a Legnano si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che accompagneranno la temperatura attorno ai 14,9°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. La situazione non migliorerà significativamente durante la mattina, dove il cielo rimarrà coperto e si prevederanno ulteriori piogge, con temperature che saliranno fino a 18,5°C intorno a mezzogiorno.

Nel corso del pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo ancora coperto, con temperature stabili attorno ai 19,3°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, sebbene con intensità variabile. La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15,6°C, accompagnate da piogge leggere che si protrarranno fino a notte inoltrata.

Durante la notte, il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 5 km/h, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’88%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1013 hPa, contribuendo a un clima umido e fresco.

In sintesi, le previsioni meteo per Legnano indicano una giornata caratterizzata da piogge leggere e temperature moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e un incremento delle temperature, rendendo il clima più gradevole. Tuttavia, per Mercoledì, è consigliabile prepararsi a una giornata piovosa e umida.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Legnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.9° perc. +14.8° 0.16 mm 5 NE max 10.7 Grecale 88 % 1012 hPa 3 nubi sparse +14.3° perc. +14.1° prob. 4 % 3.5 NNO max 3.6 Maestrale 87 % 1013 hPa 6 nubi sparse +14.4° perc. +14.1° Assenti 3.5 NNO max 4.7 Maestrale 85 % 1014 hPa 9 cielo coperto +15.7° perc. +15.4° Assenti 2.4 ENE max 4.5 Grecale 80 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +18.5° perc. +18.2° 0.17 mm 2.4 ENE max 3.6 Grecale 68 % 1014 hPa 15 cielo coperto +19.3° perc. +19° prob. 41 % 2.4 S max 3.7 Ostro 65 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +16.7° perc. +16.5° 0.31 mm 0.3 NO max 3.1 Maestrale 81 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +15.6° perc. +15.5° 0.21 mm 1 SSO max 5.8 Libeccio 87 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 19:10

