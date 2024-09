Previsioni Meteo Legnano: tutti i dettagli per domani venerdì 6 settembre

MeteoWeb

Venerdì 6 Settembre a Legnano si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da piogge leggere con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +17°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà da Est – Nord Est con una velocità di circa 4km/h, con raffiche fino a 11,1km/h. L’umidità sarà molto elevata, raggiungendo il 96%, e la pressione atmosferica si attesterà sui 1012hPa.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare, con la comparsa di nubi sparse e una diminuzione della copertura nuvolosa al 76%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +20°C, con una percezione di +20,8°C. Il vento si manterrà leggero, proveniente da Est – Nord Est, con una velocità intorno ai 2,6km/h. L’umidità calerà al 95% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 92%. Le temperature massime saranno di circa +24,7°C, con una percezione di +24,8°C. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità, provenendo da Sud con una velocità di 5,8km/h. L’umidità si manterrà intorno al 60% e la pressione atmosferica sarà stabile sui 1013hPa.

In serata, il cielo si libererà dalle nuvole, presentando solo poche nuvole con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 16%. Le temperature si manterranno gradevoli, intorno ai +20°C, con una percezione simile. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità di circa 2,1km/h. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1015hPa.

In conclusione, Venerdì 6 Settembre a Legnano vedremo un miglioramento delle condizioni meteo nel corso della giornata, passando da piogge leggere al mattino a cielo coperto nel pomeriggio e a poche nuvole in serata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori compresi tra i +17°C e i +24,7°C. Il vento sarà prevalentemente leggero, con variazioni nella sua direzione. L’umidità sarà elevata soprattutto al mattino, per poi diminuire nel corso della giornata. La pressione atmosferica si manterrà costante intorno ai 1013hPa.

Tutti i dati meteo di Venerdì 6 Settembre a Legnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.7° perc. +18.1° 0.36 mm 4 ENE max 11.1 Grecale 96 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +17.1° perc. +17.4° 0.11 mm 3.4 E max 7.9 Levante 96 % 1012 hPa 6 nubi sparse +17.4° perc. +17.6° prob. 33 % 2.6 ENE max 5 Grecale 95 % 1013 hPa 9 nubi sparse +20.6° perc. +20.8° prob. 8 % 3.3 S max 3.9 Ostro 80 % 1014 hPa 12 nubi sparse +23.8° perc. +23.9° prob. 19 % 3.2 SSO max 3.2 Libeccio 65 % 1013 hPa 15 nubi sparse +24.6° perc. +24.7° prob. 6 % 6 SSO max 5.4 Libeccio 58 % 1013 hPa 18 nubi sparse +21.4° perc. +21.5° prob. 4 % 2.6 SO max 3 Libeccio 72 % 1014 hPa 21 poche nuvole +20° perc. +20° Assenti 5.8 N max 6.3 Tramontana 77 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:47

