Previsioni Meteo Lentini: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Lentini indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 22,5°C, mentre al mattino si assisterà a un lieve abbassamento, con valori che toccheranno i 21,1°C. La giornata proseguirà con un aumento delle temperature, che raggiungeranno un picco di 28,1°C intorno a mezzogiorno. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio e la sera.

Nella notte, Lentini si presenterà con nubi sparse e una temperatura di 22,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 53%, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà di 13,1 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 22,7 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 68%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Durante la mattina, il cielo sereno dominerà la scena, con temperature che varieranno da 21,1°C a 27,8°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12-22 km/h, con direzione prevalentemente Ovest-Nord Ovest. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 23% entro le ore centrali della giornata. Non si registreranno precipitazioni, garantendo così una mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a essere favorevole, con temperature che toccheranno i 28,1°C. La brezza vivace accompagnerà il calore, con una velocità del vento che varierà tra 8 e 19 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà minima, con valori prossimi allo 0%. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 25-34%, rendendo l’aria piuttosto secca.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18,9°C. Anche in questo frangente, il cielo sereno continuerà a dominare, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. La velocità del vento si attesterà attorno ai 9-10 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 62%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 29 Settembre a Lentini si presentano estremamente favorevoli, con un clima ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede una stabilità delle condizioni meteorologiche, con temperature che si manterranno su valori simili. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni atmosferiche possono variare.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Lentini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.7° perc. +21.7° prob. 2 % 13.5 O max 23 Ponente 67 % 1016 hPa 4 cielo sereno +20.2° perc. +19.9° prob. 1 % 17.8 ONO max 35.1 Maestrale 61 % 1016 hPa 7 cielo sereno +22.9° perc. +22.5° Assenti 13 NO max 15.6 Maestrale 48 % 1018 hPa 10 cielo sereno +27.2° perc. +26.4° Assenti 22.4 ONO max 23.9 Maestrale 26 % 1018 hPa 13 cielo sereno +27.7° perc. +26.7° Assenti 13.4 NNO max 19.6 Maestrale 25 % 1017 hPa 16 cielo sereno +24.6° perc. +24° Assenti 9.3 ONO max 13.4 Maestrale 34 % 1017 hPa 19 cielo sereno +20.1° perc. +19.6° prob. 1 % 7.1 SSO max 8.4 Libeccio 55 % 1019 hPa 22 cielo sereno +19° perc. +18.5° Assenti 9.6 SO max 12.5 Libeccio 60 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:41

