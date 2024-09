Previsioni Meteo Lentini: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Lentini si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di ampie schiarite. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,6°C e i 21,5°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,8 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che raggiungerà i 27,2°C intorno alle 09:00. L’umidità sarà contenuta, attorno al 43%, e la velocità del vento si manterrà su valori leggeri, favorendo una sensazione di benessere. Le condizioni di copertura nuvolosa saranno minime, con il sole che dominerà il panorama.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 30,2°C alle 12:00, per poi scendere gradualmente. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con poche nuvole che non influenzeranno le condizioni generali. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 17,9 km/h alle 14:00, ma senza creare disagi.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa quasi assente. La velocità del vento si ridurrà, creando un’atmosfera tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lentini nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli sereni. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole e del bel tempo troveranno soddisfazione nelle giornate a venire, con un clima che favorirà il relax e il divertimento.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Lentini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20.2° perc. +20.2° Assenti 5 O max 4.8 Ponente 77 % 1015 hPa 4 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° Assenti 6.5 OSO max 6.7 Libeccio 74 % 1014 hPa 7 nubi sparse +23.5° perc. +23.4° Assenti 5.8 ONO max 7.3 Maestrale 56 % 1015 hPa 10 cielo sereno +28.5° perc. +28.1° Assenti 4.1 NO max 8.1 Maestrale 39 % 1015 hPa 13 cielo sereno +29.7° perc. +29.1° prob. 5 % 14.8 E max 14.4 Levante 37 % 1014 hPa 16 poche nuvole +26° perc. +26° prob. 9 % 12.9 E max 11.9 Levante 55 % 1015 hPa 19 cielo sereno +22.2° perc. +22.5° Assenti 4.2 ESE max 5.4 Scirocco 76 % 1017 hPa 22 cielo sereno +21.5° perc. +21.7° Assenti 3.6 S max 3.7 Ostro 77 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:49

