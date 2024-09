Previsioni Meteo Lentini: tutti i dettagli per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Lentini indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature piacevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 22°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 29,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché assente, garantendo un’ottima visibilità e un clima ideale per attività all’aperto.

Durante il pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi sui 28°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con solo poche nuvole nel tardo pomeriggio. La velocità del vento varierà, ma si manterrà generalmente bassa, con punte di circa 18 km/h. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 23°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata gradevole.

In sintesi, le previsioni del tempo per Lentini indicano una giornata di sole e temperature miti, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di un possibile aumento della nuvolosità nei giorni a seguire.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Lentini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.4° perc. +22.5° prob. 2 % 5.7 ONO max 6.6 Maestrale 72 % 1009 hPa 4 cielo sereno +21.6° perc. +21.8° prob. 2 % 6.7 OSO max 6.7 Libeccio 76 % 1009 hPa 7 cielo sereno +24.9° perc. +25.1° prob. 1 % 5.5 ONO max 4.4 Maestrale 64 % 1010 hPa 10 cielo sereno +28.7° perc. +29.1° prob. 1 % 7 NE max 5.7 Grecale 49 % 1010 hPa 13 cielo sereno +29.5° perc. +30.1° prob. 10 % 18 E max 13.7 Levante 48 % 1009 hPa 16 cielo sereno +28° perc. +28.7° prob. 14 % 9.3 E max 8.5 Levante 53 % 1009 hPa 19 cielo sereno +24.4° perc. +24.7° prob. 1 % 1.2 NE max 4.9 Grecale 68 % 1011 hPa 22 cielo sereno +23.3° perc. +23.5° Assenti 4.7 OSO max 5.2 Libeccio 69 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:09

