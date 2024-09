Previsioni Meteo Licata: il bollettino per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Licata di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, le condizioni saranno di nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est, e l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, il meteo presenterà poche nuvole e nubi sparse, con temperature che varieranno da 22,4°C a 21,4°C. La velocità del vento sarà compresa tra 6 km/h e 9 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità si attesterà attorno al 74%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 24,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 55% intorno a mezzogiorno. I venti si intensificheranno leggermente, con velocità che varieranno da 9,8 km/h a 12 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 63%, rendendo l’aria ancora più pesante.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 23,5°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 98%, e ci sarà una probabilità di precipitazioni molto bassa. I venti continueranno a provenire da sud, mantenendo una velocità media di circa 10 km/h. L’umidità aumenterà ulteriormente, arrivando fino al 76%.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e i venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 19 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, creando un clima piuttosto afoso.

In conclusione, le previsioni del tempo per Licata nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un cielo prevalentemente nuvoloso e temperature gradevoli. Si prevede che la situazione meteo rimarrà stabile, senza significativi cambiamenti, rendendo ideale il fine settimana per attività al coperto o per godere della frescura serale.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Licata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +22.2° perc. +22.4° Assenti 7.5 E max 8.6 Levante 74 % 1017 hPa 4 nubi sparse +21.6° perc. +21.8° Assenti 9 ENE max 9.4 Grecale 76 % 1017 hPa 7 nubi sparse +22.5° perc. +22.7° Assenti 10 E max 10.7 Levante 72 % 1018 hPa 10 nubi sparse +24.1° perc. +24.3° Assenti 10.1 SSE max 10.5 Scirocco 65 % 1019 hPa 13 cielo coperto +24.9° perc. +25.1° prob. 3 % 11.1 S max 11.1 Ostro 62 % 1018 hPa 16 cielo coperto +23.9° perc. +24.3° prob. 3 % 11.3 SSE max 12.9 Scirocco 72 % 1017 hPa 19 cielo coperto +23.2° perc. +23.6° Assenti 9.6 SE max 15.4 Scirocco 78 % 1019 hPa 22 cielo coperto +22.9° perc. +23.4° prob. 4 % 14.3 SE max 19.6 Scirocco 80 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.