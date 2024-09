Previsioni Meteo Limbiate: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Limbiate di Lunedì 16 Settembre si presenteranno con un andamento variabile, caratterizzato da una predominanza di nuvolosità e temperature moderate. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,8°C. Con l’avanzare della mattinata, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto già dalle prime ore del giorno. Le previsioni del tempo indicano che nel pomeriggio ci sarà una leggera attenuazione della nuvolosità, ma le temperature rimarranno stabili.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, il cielo sarà sereno o con poche nuvole, con temperature che varieranno da 13,8°C a 12,1°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 6,2 km/h e 7,6 km/h, proveniente principalmente da nord. L’umidità si manterrà attorno al 47-52%, garantendo un clima piuttosto gradevole.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 90% entro le 08:00. Le temperature saliranno fino a 17,8°C alle 09:00, per poi toccare i 21°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi sotto i 5 km/h. L’umidità, invece, scenderà fino al 34%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La copertura nuvolosa varierà dal 64% al 82%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità comprese tra 5 km/h e 6,2 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 33-38%, rendendo l’aria piuttosto fresca.

La sera porterà nuovamente un incremento della nuvolosità, con un cielo coperto al 100%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 16,1°C alle 21:00. La velocità del vento sarà molto leggera, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 57%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Limbiate nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un predominio di nuvole e temperature gradevoli. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Limbiate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13.8° perc. +12.6° Assenti 7.6 NNE max 13.4 Grecale 52 % 1015 hPa 3 poche nuvole +12.6° perc. +11.2° Assenti 6.7 N max 10.3 Tramontana 48 % 1015 hPa 6 nubi sparse +12.6° perc. +11.2° Assenti 5 N max 7.4 Tramontana 46 % 1015 hPa 9 cielo coperto +17.8° perc. +16.6° Assenti 1.1 SE max 3.3 Scirocco 37 % 1015 hPa 12 nubi sparse +21° perc. +20° Assenti 4.3 SSE max 5.4 Scirocco 34 % 1013 hPa 15 nubi sparse +21.2° perc. +20.3° Assenti 6.2 SSO max 6.4 Libeccio 34 % 1011 hPa 18 nubi sparse +17.4° perc. +16.5° Assenti 1 SO max 6.3 Libeccio 51 % 1012 hPa 21 cielo coperto +16.1° perc. +15.2° Assenti 3.6 N max 6.7 Tramontana 55 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:27

