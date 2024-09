Previsioni Meteo Limbiate: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Limbiate si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio piovoso che si evolverà verso un clima più nuvoloso nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che la temperatura si manterrà su valori moderati, oscillando tra i 15°C e i 20°C, mentre la copertura nuvolosa sarà predominante, con possibilità di piogge leggere in diverse fasce orarie.

Durante la notte, le condizioni saranno instabili, con pioggia leggera che continuerà a cadere fino alle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai 15°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 95%. Il vento sarà debole, proveniente principalmente da nord e nord-est, con velocità di circa 4-5 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che salirà lentamente fino a raggiungere i 19°C entro le ore centrali. La probabilità di precipitazioni diminuirà, ma non sarà esclusa la possibilità di brevi rovesci. L’umidità si manterrà alta, attorno al 58-70%, mentre il vento continuerà a soffiare leggero, rendendo l’aria fresca e umida.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C. La probabilità di pioggia sarà presente, ma le precipitazioni si limiteranno a sporadiche piogge leggere. L’umidità potrebbe aumentare ulteriormente, raggiungendo il 69% verso le ore serali.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15°C. Le piogge leggere torneranno a farsi sentire, con un’intensità che varierà nel corso delle ore. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e l’umidità si attesterà attorno all’86%. Il vento sarà debole, contribuendo a mantenere un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Limbiate nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori moderati. Domani si prevede un lieve miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento della temperatura. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’autunno porta con sé una certa imprevedibilità climatica.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Limbiate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.1° perc. +15.2° 0.32 mm 4.5 NNE max 13.4 Grecale 95 % 1010 hPa 3 cielo coperto +14.5° perc. +14.4° prob. 32 % 2.1 ONO max 6.8 Maestrale 92 % 1009 hPa 6 nubi sparse +13.7° perc. +13.5° prob. 19 % 5.4 O max 10.8 Ponente 89 % 1010 hPa 9 cielo coperto +17° perc. +16.5° Assenti 6 O max 8.3 Ponente 70 % 1011 hPa 12 cielo coperto +20.2° perc. +19.7° prob. 14 % 5.4 OSO max 5.9 Libeccio 55 % 1010 hPa 15 cielo coperto +20.2° perc. +19.8° prob. 34 % 3.7 SSO max 4 Libeccio 58 % 1010 hPa 18 nubi sparse +17.6° perc. +17.3° prob. 49 % 0.2 ENE max 1.8 Grecale 72 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +15.9° perc. +15.7° 0.3 mm 3.4 NE max 4.9 Grecale 82 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 19:11

