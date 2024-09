Previsioni Meteo Limbiate: il bollettino per domani sabato 7 settembre

MeteoWeb

Sabato 7 Settembre a Limbiate si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole. Le condizioni meteo saranno caratterizzate da una copertura nuvolosa che varierà tra il 0% e il 17%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +18,3°C e i +27,1°C. La temperatura percepita sarà simile alla temperatura effettiva, garantendo un clima confortevole per tutta la giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai +19°C al mattino, per poi salire gradualmente fino a superare i +25°C verso mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e la temperatura massima si aggirerà intorno ai +27°C. Il vento soffierà leggero da diverse direzioni, mantenendo una velocità compresa tra i 5 e i 7 km/h.

In serata, il cielo si presenterà ancora sereno con poche nuvole sparse, e le temperature si abbasseranno leggermente, ma rimarranno comunque piacevoli, intorno ai +22°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 7 Settembre a Limbiate indicano condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le previsioni del tempo per i prossimi giorni confermano un clima stabile e soleggiato, ideale per godersi le ultime giornate estive prima dell’arrivo dell’autunno.

Tutti i dati meteo di Sabato 7 Settembre a Limbiate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19.6° perc. +19.8° Assenti 3.8 N max 4.8 Tramontana 80 % 1016 hPa 3 cielo sereno +18.9° perc. +18.9° Assenti 2.6 N max 3.7 Tramontana 81 % 1016 hPa 6 cielo sereno +19° perc. +19.1° Assenti 2.7 N max 4.3 Tramontana 80 % 1016 hPa 9 cielo sereno +23.9° perc. +24° Assenti 3.9 SSE max 4.4 Scirocco 63 % 1016 hPa 12 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 6.2 SSE max 5.7 Scirocco 50 % 1015 hPa 15 cielo sereno +26.9° perc. +27.1° Assenti 5.9 SSO max 5.4 Libeccio 46 % 1014 hPa 18 cielo sereno +23.5° perc. +23.5° Assenti 2.6 ONO max 2.9 Maestrale 62 % 1015 hPa 21 poche nuvole +22° perc. +22° Assenti 4.4 NNO max 5.2 Maestrale 66 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:44

