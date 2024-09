Previsioni Meteo Limbiate: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Limbiate indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente piovoso e temperature moderate. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,5°C. La mattina porterà con sé un incremento della nuvolosità e l’arrivo di piogge leggere, che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature massime non supereranno i 16,8°C, mentre l’umidità si manterrà elevata, attorno al 96%.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano piogge più consistenti, con la temperatura che scenderà a 14,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 10,4 km/h. La sera continuerà a essere caratterizzata da piogge leggere, con temperature che si manterranno intorno ai 14,9°C.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo coperto e temperature stabili, mentre la mattina inizierà con piogge leggere che si intensificheranno nel corso della giornata. Le precipitazioni si concentreranno maggiormente tra le ore 10:00 e 17:00, con accumuli che potranno raggiungere i 1,23 mm. La sera non porterà miglioramenti significativi, con piogge che continueranno a cadere fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Limbiate nei prossimi giorni indicano un miglioramento solo parziale. Domani si prevede un lieve abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un parziale ritorno del sole, anche se le nuvole potrebbero persistere. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il clima umido e le piogge continueranno a dominare la scena per qualche giorno.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Limbiate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.5° perc. +15.4° prob. 36 % 3 ENE max 3.3 Grecale 88 % 1013 hPa 3 cielo coperto +15.3° perc. +15.2° prob. 23 % 4.3 ENE max 6.5 Grecale 89 % 1012 hPa 6 cielo coperto +15.4° perc. +15.3° prob. 20 % 2.4 E max 4.6 Levante 87 % 1012 hPa 9 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° prob. 27 % 5.1 SSE max 7 Scirocco 80 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.56 mm 3.6 ENE max 6.9 Grecale 93 % 1012 hPa 15 pioggia moderata +14.9° perc. +14.9° 1.23 mm 4.5 E max 9.8 Levante 96 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.9 mm 4 ENE max 9.8 Grecale 96 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +14.9° perc. +15° 0.98 mm 4.2 ENE max 14.4 Grecale 97 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 19:07

