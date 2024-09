Previsioni Meteo Limbiate: tutti i dettagli per domani lunedì 9 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Limbiate per Lunedì 9 Settembre prevedono un inizio di giornata con cielo coperto e possibilità di piogge leggere fino alle prime ore del mattino. Durante la mattina, le nuvole si diraderanno lasciando spazio a schiarite e nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno e privo di nuvole, con temperature che raggiungeranno i +25°C. Il vento sarà debole e la probabilità di precipitazioni sarà assente. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche in serata, con un leggero aumento della copertura nuvolosa ma senza rischio di pioggia.

In conclusione, Lunedì 9 Settembre a Limbiate si prevede una giornata con un miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto alle precipitazioni della notte precedente. Le temperature si manterranno gradevoli e stabili, con un cielo che si presenterà per lo più sereno nel corso della giornata. Per i prossimi giorni, è atteso un clima mite e senza precipitazioni significative, ideale per godersi le ultime giornate d’estate.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +18.6° perc. +19.1° 1.01 mm 5.6 E max 14.7 Levante 98 % 1005 hPa 3 forte pioggia +17.9° perc. +18.3° 5.95 mm 10.1 NO max 26.2 Maestrale 96 % 1004 hPa 6 cielo coperto +16.1° perc. +16.1° prob. 80 % 14 NO max 34.2 Maestrale 88 % 1003 hPa 9 nubi sparse +19.4° perc. +19.3° Assenti 10.1 ONO max 21.6 Maestrale 70 % 1003 hPa 12 nubi sparse +24.7° perc. +24.4° Assenti 6.1 ONO max 12.1 Maestrale 47 % 1003 hPa 15 cielo sereno +25.2° perc. +25.1° Assenti 8.4 SSO max 8.7 Libeccio 52 % 1002 hPa 18 cielo sereno +21° perc. +21.1° prob. 2 % 1.6 ONO max 4.3 Maestrale 73 % 1004 hPa 21 nubi sparse +18.5° perc. +18.2° Assenti 8 NNE max 15.9 Grecale 71 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:41

