Previsioni Meteo Limbiate: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

Sabato 28 Settembre a Limbiate si presenterà con un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di meteo instabile, con piogge che accompagneranno le prime ore della notte. Le previsioni del tempo indicano un progressivo miglioramento nel corso della giornata, con un netto calo delle precipitazioni e un aumento della temperatura.

Durante la notte, Limbiate sarà interessata da piogge di intensità variabile. Inizialmente, si registreranno 15,9°C con piogge leggere, ma le temperature scenderanno fino a 14°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 53% di nuvolosità. La velocità del vento si manterrà tra i 5,6 km/h e i 12,6 km/h, proveniente principalmente da est e nord-est. Le precipitazioni totali della notte ammontano a circa 2,32 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare piogge moderate, con temperature che si attesteranno intorno ai 11,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le piogge si intensificheranno, portando a un accumulo di circa 3,53 mm entro le ore centrali della mattina. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 39,5 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e ventosa.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento significativo delle condizioni meteo. Le piogge si attenueranno, lasciando spazio a nubi sparse e a un aumento della temperatura fino a 18,6°C. La copertura nuvolosa scenderà al 39%, e il vento si stabilizzerà attorno ai 7,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità comincerà a diminuire, portandosi al 55%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature che scenderanno gradualmente fino a 11,4°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un’umidità che si attesterà intorno al 62%. La velocità del vento si manterrà tra i 12 km/h e i 13,2 km/h, rendendo la serata fresca ma piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Limbiate indicano un netto miglioramento dopo una notte di piogge. I prossimi giorni si presenteranno con condizioni di meteo più stabili e temperature in aumento, rendendo possibile un fine settimana all’insegna del bel tempo. Domani e dopodomani, si prevede un cielo sereno e temperature che potrebbero raggiungere i 20°C, favorendo attività all’aperto e momenti di relax.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Limbiate

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.9° perc. +15.9° 0.47 mm 5.8 E max 11.6 Levante 89 % 1006 hPa 3 pioggia moderata +14.5° perc. +14.4° 1.35 mm 5.7 NE max 14.1 Grecale 92 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +12° perc. +11.6° 3.45 mm 19.5 N max 39.5 Tramontana 90 % 1008 hPa 9 pioggia moderata +11.6° perc. +11.2° 1.7 mm 14.6 NNE max 31.2 Grecale 88 % 1012 hPa 12 cielo coperto +15.6° perc. +15° prob. 78 % 6.9 NO max 13.5 Maestrale 68 % 1012 hPa 15 nubi sparse +18.6° perc. +17.9° Assenti 7.5 O max 14.5 Ponente 55 % 1011 hPa 18 poche nuvole +14.4° perc. +13.7° Assenti 8.5 NNO max 20.4 Maestrale 70 % 1014 hPa 21 cielo sereno +12.2° perc. +11° prob. 1 % 13.2 N max 31.9 Tramontana 62 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 19:04

