Previsioni Meteo Lissone: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Lissone indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,4°C. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno, e si prevede un aumento della copertura nuvolosa, accompagnata da piogge intermittenti. Le temperature si alzeranno gradualmente, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo coperto e una temperatura di 15,4°C. La mattina si aprirà con nubi sparse, ma già dalle prime ore si assisterà a piogge leggere, con una temperatura che salirà fino a 18,1°C entro le 11:00. Le precipitazioni si intensificheranno durante il pomeriggio, con valori di temperatura che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La pioggia continuerà a cadere, con accumuli che varieranno da 0,11mm a 0,31mm. La sera non porterà miglioramenti, e le piogge si protrarranno, mantenendo le temperature intorno ai 16°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lissone suggeriscono una continuazione di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, poiché l’umidità rimarrà elevata e le temperature non subiranno significative variazioni. La situazione climatica richiederà un abbigliamento adeguato e la predisposizione a eventuali spostamenti in caso di maltempo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.4° perc. +15.2° prob. 72 % 5 ENE max 11.4 Grecale 86 % 1012 hPa 3 nubi sparse +14.9° perc. +14.6° prob. 4 % 4 NNE max 4.9 Grecale 84 % 1012 hPa 6 cielo coperto +15.1° perc. +14.8° Assenti 3 NE max 6 Grecale 83 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +15.8° perc. +15.6° 0.12 mm 2.8 E max 5.1 Levante 82 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +19° perc. +18.7° 0.31 mm 1.1 S max 2.3 Ostro 67 % 1014 hPa 15 cielo coperto +19.6° perc. +19.2° prob. 50 % 1.6 SO max 3 Libeccio 63 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +17.2° perc. +17° 0.3 mm 1.5 NE max 2.6 Grecale 78 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +16.3° perc. +16.2° 0.19 mm 2.2 E max 4.1 Levante 85 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 19:09

