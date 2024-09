Previsioni Meteo Lissone: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Lissone nel corso di Sabato 14 Settembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% durante gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 12,5°C e i 20,2°C, con una percezione termica leggermente inferiore. I venti si manterranno moderati, provenienti principalmente da Nord e Nord-Ovest, con velocità che varieranno tra i 8,2 km/h e i 18,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con una leggera diminuzione della percezione termica. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 51%. I venti, moderati, soffieranno da Nord-Nord Ovest, mantenendo una velocità di circa 18,5 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,2°C intorno a mezzogiorno. La percezione termica sarà leggermente più alta, attestandosi sui 18°C. I venti si presenteranno freschi, con una velocità che varierà tra i 14,4 km/h e i 16,1 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 32%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 20,2°C, mantenendo una percezione simile. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, e i venti continueranno a soffiare da Nord, con intensità che varierà tra i 11,2 km/h e i 12,4 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12,5°C. La percezione termica sarà di circa 11,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e i venti si attenueranno ulteriormente, mantenendosi attorno ai 8,2 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 55%.

In conclusione, le previsioni meteo per Lissone indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni, con una possibile diminuzione della nuvolosità e un aumento delle temperature. Tuttavia, per ora, gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo rimarrà grigio e le temperature non supereranno i 20°C.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Lissone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.5° perc. +11.2° Assenti 18.5 NNO max 42.1 Maestrale 51 % 1014 hPa 3 cielo coperto +12° perc. +10.6° Assenti 16.5 NNO max 40.5 Maestrale 52 % 1014 hPa 6 cielo coperto +12.5° perc. +11.2° Assenti 14.6 NNO max 40.3 Maestrale 53 % 1014 hPa 9 cielo coperto +16.9° perc. +15.8° Assenti 14.7 NNO max 32.5 Maestrale 42 % 1013 hPa 12 cielo coperto +19.2° perc. +18° Assenti 13.8 N max 18.9 Tramontana 32 % 1014 hPa 15 cielo coperto +19.7° perc. +18.6° Assenti 11.2 NNO max 14.9 Maestrale 34 % 1014 hPa 18 cielo coperto +15.5° perc. +14.4° Assenti 9.9 N max 21.1 Tramontana 48 % 1015 hPa 21 cielo coperto +13.4° perc. +12.2° Assenti 9.8 N max 19 Tramontana 53 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.