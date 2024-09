Previsioni Meteo Lissone: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Lissone per Sabato 28 Settembre si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piuttosto instabile, con piogge che accompagneranno le prime ore della notte e della mattina. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, che porterà a cieli sereni nel pomeriggio e nella sera. Le temperature varieranno da un minimo di 11,4°C a un massimo di 18,3°C, mentre i venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 40,1 km/h.

Nella notte, Lissone sarà interessata da piogge leggere e moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,1°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100%. La velocità del vento sarà di circa 6,3 km/h proveniente da Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,2 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno all’87%, e si registreranno deboli precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, la situazione non cambierà immediatamente. Infatti, si prevedono forti piogge, con temperature che scenderanno fino a 10,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 19,4 km/h. Le precipitazioni si faranno più intense, con accumuli che potranno superare i 4 mm. Tuttavia, già a partire da metà mattina, si inizierà a notare un lieve miglioramento, con piogge che diventeranno più leggere.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente. Le nubi inizieranno a diradarsi, e si passerà da un cielo coperto a nubi sparse. Le temperature saliranno fino a un massimo di 18,3°C, mentre l’umidità scenderà al 56%. I venti si presenteranno più moderati, con velocità che varieranno tra i 6,7 km/h e i 7,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 12,7°C. L’umidità continuerà a diminuire, e i venti si faranno più freschi, con raffiche che potranno raggiungere i 31,4 km/h. La pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo valori intorno ai 1017 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lissone indicano un Sabato caratterizzato da un inizio piovoso, seguito da un graduale miglioramento. Nei giorni successivi, si prevede un consolidamento delle condizioni di bel tempo, con cieli sereni e temperature in aumento. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di un clima più favorevole, mentre le temperature si stabilizzeranno su valori più miti.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Lissone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.1° perc. +16° 0.38 mm 6.3 E max 12.2 Levante 87 % 1006 hPa 3 pioggia moderata +14.6° perc. +14.4° 1.35 mm 5.7 NE max 13.6 Grecale 91 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +12.1° perc. +11.6° 2.66 mm 20.2 N max 38.4 Tramontana 88 % 1009 hPa 9 pioggia moderata +11° perc. +10.6° 3.05 mm 15.8 NNE max 32.4 Grecale 91 % 1012 hPa 12 cielo coperto +15.3° perc. +14.7° prob. 84 % 7.2 NO max 14.1 Maestrale 72 % 1012 hPa 15 nubi sparse +18.3° perc. +17.7° Assenti 6.7 O max 14.5 Ponente 56 % 1011 hPa 18 poche nuvole +14.1° perc. +13.4° Assenti 9.9 NNO max 24.4 Maestrale 69 % 1014 hPa 21 cielo sereno +12.2° perc. +11.1° Assenti 13.4 N max 31.4 Tramontana 63 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 19:03

