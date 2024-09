Previsioni Meteo Lissone: tutti i dettagli per domani mercoledì 4 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 4 Settembre a Lissone si prospetta una giornata caratterizzata da piogge leggere e nubi sparse. Le temperature oscilleranno tra i 20,2°C e i 30,8°C, con una percezione termica che varierà tra i 20,5°C e i 30,2°C. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 2,3km/h e i 24,3km/h, con raffiche fino a 15,7km/h. L’umidità si manterrà elevata, con valori che si attesteranno tra il 37% e il 86%.

Nelle prime ore del giorno, dalle 00:00 alle 05:00, è prevista una copertura nuvolosa quasi totale, con piogge leggere e temperature intorno ai 20°C. Il vento sarà moderato, con raffiche leggere.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, le piogge leggere continueranno a interessare la zona, con temperature in aumento fino a superare i 25°C. La copertura nuvolosa si diraderà leggermente, lasciando spazio a schiarite.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, le piogge diminuiranno di intensità, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 35%. Le temperature massime saranno raggiunte, con valori intorno ai 30°C.

In serata, dalle 18:00 in poi, le piogge leggere faranno nuovamente la loro comparsa, con un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature caleranno gradualmente, ma si manterranno sopra i 20°C.

In conclusione, per Mercoledì 4 Settembre a Lissone, ci aspettiamo una giornata instabile con piogge leggere e nubi sparse. Le temperature saranno tipicamente estive, con valori massimi intorno ai 30°C. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 4 Settembre a Lissone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.3° perc. +22.5° 0.32 mm 4.9 ENE max 8.6 Grecale 72 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +20.6° perc. +20.9° 0.1 mm 4.9 NNE max 8.2 Grecale 83 % 1015 hPa 6 pioggia leggera +20.4° perc. +20.7° 0.33 mm 4.8 NE max 8.6 Grecale 84 % 1015 hPa 9 nubi sparse +25.9° perc. +26° prob. 29 % 6 ESE max 7.5 Scirocco 55 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +29.9° perc. +29.6° 0.14 mm 6.9 SE max 7.3 Scirocco 40 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +30.6° perc. +29.9° 0.16 mm 5.7 SE max 8.5 Scirocco 36 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +27.3° perc. +27.5° 0.22 mm 3.5 NNE max 6.4 Grecale 47 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +22° perc. +22.3° 0.6 mm 7.1 NE max 17.4 Grecale 81 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:50

