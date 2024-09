Previsioni Meteo Livorno: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Livorno per Giovedì 19 Settembre si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piuttosto piovoso, con piogge moderate che accompagneranno la notte e le prime ore del mattino. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, con il cielo che si schiarirà e lascerà spazio a nubi sparse. Le temperature rimarranno relativamente miti, oscillando tra i 15,2°C e i 19,1°C. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 40 km/h.

Durante la notte, Livorno sarà avvolta da piogge moderate, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,2°C, con una percezione termica leggermente superiore. La velocità del vento varierà tra i 12,2 km/h e i 19,8 km/h, proveniente principalmente da nord e nord-est. Le precipitazioni si presenteranno con un’intensità di circa 1,94 mm, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 94%.

Con l’arrivo della mattina, le piogge tenderanno a diminuire, passando a pioviggini leggere. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 16,1°C intorno alle 09:00. Il cielo rimarrà coperto fino a metà mattinata, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 100%. La ventilazione continuerà a essere presente, con velocità che si attesteranno tra i 9,1 km/h e i 12,9 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno all’87%.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a schiarirsi, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 19,1°C alle 15:00. La copertura nuvolosa scenderà al 68%, e le probabilità di precipitazioni diventeranno minime. La ventilazione si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 27,1 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 72%, rendendo l’aria più gradevole.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con nubi sparse che domineranno il cielo. Le temperature si manterranno intorno ai 17,9°C, con una leggera diminuzione rispetto al pomeriggio. La ventilazione si farà sentire, con velocità che potranno raggiungere i 36,3 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 77%, garantendo una serata fresca ma non fredda.

In conclusione, le previsioni del tempo per Livorno nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un fine settimana con cieli più sereni e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno godere di un clima più favorevole, mentre le temperature si stabilizzeranno su valori più miti, rendendo le giornate più piacevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Livorno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +15.4° perc. +15.5° 1.76 mm 14.1 N max 19.8 Tramontana 94 % 1015 hPa 4 pioggia moderata +15.9° perc. +15.9° 2.36 mm 14.4 NNE max 17.6 Grecale 92 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +15.5° perc. +15.4° 0.2 mm 9.1 NE max 11.7 Grecale 89 % 1014 hPa 10 cielo coperto +17° perc. +16.8° prob. 64 % 12.9 NE max 17.3 Grecale 82 % 1015 hPa 13 cielo coperto +17.7° perc. +17.6° prob. 25 % 11.9 NNE max 16.5 Grecale 77 % 1014 hPa 16 nubi sparse +19.1° perc. +19° prob. 21 % 14.1 NE max 27.1 Grecale 73 % 1014 hPa 19 nubi sparse +17.9° perc. +17.8° prob. 1 % 16.6 NE max 30 Grecale 78 % 1016 hPa 22 nubi sparse +17.1° perc. +17° prob. 2 % 18.9 ENE max 38.6 Grecale 79 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:16

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.