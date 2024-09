Previsioni Meteo Livorno: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Livorno di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il clima sarà mite, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Il pomeriggio porterà con sé un cielo nuvoloso, ma senza precipitazioni significative. La sera si presenterà con un graduale diradamento delle nubi, offrendo momenti di sereno.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Livorno registrerà nubi sparse con una temperatura di circa 15,9°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 15°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 6,3 km/h, proveniente da Est-Nord Est. L’umidità sarà al 55%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1013 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo passerà a essere sereno e poi si coprirà progressivamente. Alle 08:00, la temperatura salirà a 16,1°C con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91%. La velocità del vento sarà di circa 5,6 km/h. Durante le ore centrali della giornata, tra le 10:00 e le 12:00, il cielo rimarrà coperto, con temperature che toccheranno i 20°C alle 12:00. L’umidità scenderà al 41% e il vento si intensificherà, raggiungendo i 13,3 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo coperto e temperature che si manterranno attorno ai 20,5°C. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 19,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così una giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a un graduale diradamento delle nubi. Alle 20:00, la temperatura scenderà a 19,5°C e la copertura nuvolosa sarà ridotta al 24%. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 9,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Livorno nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento della probabilità di sole e temperature in lieve aumento. La giornata di Sabato 14 Settembre si presenterà quindi come un’opportunità per godere di un clima mite, ideale per attività all’aperto, soprattutto nelle ore serali quando il cielo si schiarirà.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Livorno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15° perc. +14.2° Assenti 9.6 ENE max 8.4 Grecale 61 % 1013 hPa 4 cielo sereno +14.4° perc. +13.5° Assenti 6.7 NE max 10 Grecale 59 % 1013 hPa 7 nubi sparse +15.2° perc. +14.3° Assenti 7.4 NE max 8.1 Grecale 59 % 1013 hPa 10 cielo coperto +18.3° perc. +17.4° Assenti 4.7 NNO max 9.1 Maestrale 46 % 1014 hPa 13 cielo coperto +20.5° perc. +19.7° Assenti 13.4 ONO max 14.4 Maestrale 41 % 1013 hPa 16 cielo coperto +20.9° perc. +20.1° Assenti 11.7 NNO max 18.6 Maestrale 41 % 1014 hPa 19 nubi sparse +19.8° perc. +19° Assenti 12.3 NO max 16.1 Maestrale 44 % 1015 hPa 22 nubi sparse +18.1° perc. +17.3° Assenti 8 NE max 11.6 Grecale 49 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:25

